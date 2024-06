Itt a Spanyol Nagydíj F1-es fejlesztéseinek listája: a Red Bull, a Ferrari és az Aston Martin is változtatott!

Elérkeztünk az idei második európai versenyhétvégéhez, a helyszín Barcelona, ahol hamarosan már jön is az első szabadedzés – egyes kocsik pedig jelentősen máshogy festhetnek, mint korábban.

A Red Bull, a Ferrari és az RB is sokat változtatott a kocsiján, de az Aston Martinnál, a Saubernél is a Haasnál is figyelhetnek meg módosításokat a sasszeműek. Ezúttal a Mercedes, a McLaren, az Alpine és a Williams nem módosított semmin.

A fejlesztések teljes listáját alább tudjátok megtekinteni, eközben megérkeztek a Ferrari legújabb fejlesztései, míg hivatalosan is bejelentették Briatore F1-es visszatérését.

Red Bull: oldaldoboz-beömlő, motorborítás, padlólemez, gerendaszárny, hátsó szárnyvéglap

Mercedes: -

Ferrari: hátsó szárny, oldaldoboz- és motorborítás, padlólemez, diffúzor, Halo

McLaren: -

Aston Martin: első felfüggesztés burkolat, első fékhűtő-nyílás

Alpine: -

Williams: -

RB: oldaldoboz- és motorborítás, első fékhűtő-nyílás, padlólemez, hátsó szárny, gerendaszárny

Sauber: hátsó szárny pilon és szárnyelem, első fékhűtő-nyílás

Haas: új szárnyacska a hátsó biztonsági struktúrán