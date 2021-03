Itt a Drive to Survive 3. évadának hivatalos előzetese!

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány megnehezítette a Drive to Survive forgatását, a Box to Box Films csapata idén is részt vehetett minden egyes Forma-1-es versenyen, hogy elkészítsék a Netflix számára a Drive to Survive 3. évadát, ami természetesen a 2020-as szezon eseményeit dolgozza fel.

A hivatalos előzetesből megtudhattuk, hogy Sebastian Vettel kapcsolata a Ferrarival valóban elmérgesedett bizonyos pillanatokban, amikor a Ferrari teljesítménye került szóba, Vettel azt mondta, hogy „úgyis távozok az év végén, azt mondok amit akarok.”

Megtudhattuk továbbá, hogy Günther Steiner még mindig nem káromkodik kevesebbet, és egy napernyő elfogadása fájna az egojának, illetve Romain Grosjean balesetével minden korábbinál aktuálisabb lett a sorozat címe, a francia pilóta bahreini balesete szinte biztosan saját epizódot kap.

Az új évad március 19-től lesz elérhető a Netflixen, a korábbi évekhez hasonlóan idén is készül magyar szinkron, Wéber Gáborral és Szujó Zoltánnal.