Itt a DAS Mercedes, ami mégsem „golyóálló”

Lewis Hamilton a tesztnap után azt emelte ki, hogy úgy érezte, a versenyszimuláció után még 100 kört tudna teljesíteni.

„Gyönyörű napunk volt Barcelonában, és jó néhány kilométert beletettünk ma is az autóba. Csapatként egy versenyetapot teljesítettünk, ami kiváló volt a megbízhatóság szempontjából, és megmutatta, hogy honnan indulunk.”

„Valószínűleg ez az első nap, amelyre emlékszem, amikor befejeztem egy tesztet, és még folytatni akartam. Még 20 perc volt hátra, és azt akartam, hogy maximalizáljuk a rendelkezésünkre álló időt, és tegyünk meg még több kört, viszont nem maradt több gumink.”

„Jó érzés volt ma vezetni, és fizikálisan fantasztikusan éreztem magam. Jó érzés, hogy egy versenytáv teljesítése után is úgy érzem, hogy tudnék még 100 kört teljesíteni.”

Valtteri Bottas edzése korai véget ért, de a finn azt nyilatkozta, hogy így is sokat tanult a versenyszimulációnak köszönhetően.

„77 kört teljesítettünk ma délután, ami egy jó szám. De nyilvánvalóan rövidebb lett a tesztünk a tervezettnél egy probléma miatt, ami sokkal trükkösebbé tette a napunkat. Viszont sok kilométert tudtunk teljesíteni, és majdnem végigcsináltam egy teljes versenyszimulációt.”

„Sok tapasztalatot és sok adatot gyűjtöttünk, amelyeket a holnapi teszt indulása előtt kielemzünk. Én személy szerint sokat tanultam a versenyszimulációból. Jó volt érzésre az autó, és várom már a holnap reggeli tesztet, remélem, tisztább napunk lesz.”

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója kicsit csalódott, hogy leállt az autójuk, és fontos mérföldkőnek tartja, hogy a versenyzők elkezdtek ismerkedni a DAS-rendszerrel.

„Mindannyian kicsit csalódottak vagyunk, amiért idő előtt ért véget számunkra a mai teszt, viszont az a tény megnyugtató, hogy a problémát gyorsan megoldjuk és kezeljük, emellett 183 kört teljesítettünk a probléma előtt.”

„Biztató volt látni, hogy a második tesztnapon az autó őszinte, jó és meglehetősen gyors volt. Lewis versenyszimulációja kiválóan ment délelőtt, és Valtteri is remekül haladt, amíg meg nem szakadt az edzésünk.”

„És érdekes napunk is volt, először aktiváltuk a DAS-rendszert, most pedig felfedezik a versenyzők a rendszert, és meglátjuk, mit fog hozni az előttünk álló szezon. Most várjuk, hogy elkezdődjön az első teszthét utolsó napja, és folytatjuk a munkát, hogy minden tiszta legyen Melbourne előtt.”

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.