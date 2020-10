Isztambul az „állandó jellegű” visszatérésről álmodik

Ebben az évben 2011 óta először látja majd vendégül ismét az Isztambul Park a Forma–1 mezőnyét. A helyszín a COVID-19-járvány miatt kerülhetett vissza a naptárba, hiszen teljesen át kellett alakítani az előre eltervezett menetrendet.

A verseny a 14. lesz ebben a furcsa idényben, és a pilótáknak eddig nem volt esélyük kipróbálni magukat a török aszfaltcsíkon. A mezőnyben nem sokan vannak, akik mentek már rajta, mindössze Raikkönen, Hamilton, Vettel és Perez versenyeztek F1-es autóval Törökországban.

Ahogyan azonban az a régebbi stílusú Mugellóval és Nürburgringgel is előfordult, ez a helyszín is elég népszerű a szurkolók és a pilóták körében egyaránt. Ezt kihasználva pedig a szervezők most továbbmennének, és megpróbálnák bebiztosítani a Török Nagydíj helyét.

„A célunk, hogy egy hosszú távú megállapodást írjunk alá a következő esztendőben, és ezzel állandó tagjává váljunk a versenynaptárnak” – mondta Vural Ak, a pálya menedzsere, hozzátéve azt is, hogy mindezt egy fenntartható gazdasági modell mellett lehet csak megvalósítani.

Az idei futamra a törökök azt remélték, hogy nézők előtt rendezhetik majd meg versenyüket, ahogyan történt az Mugellóban, Oroszországban és a Nürburgringen is. A kezdeti lelkesedés és jegyárusítás után azonban az ország hatósági szervei végül úgy döntöttek, hogy mégis zárt kapus lesz majd a futam.

„Természetesen csalódottak voltunk. Remek hangulatot akartunk kialakítani, és a szurkolók jelenléte sokat dobott volna az atmoszférán. Rekordszámú jegyet adtunk el nagyon rövid időn belül, és a pilóták szeretik a pályánk nehézségeit.”

„Ezért akarták, hogy mi is bekerüljünk a naptárba. Ha az idei viadal sikeres lesz, akkor meglesz a lehetőségünk, hogy egyből tárgyalóasztalhoz üljünk, és elkezdjünk beszélni 2021-ről és a továbbiakról” – jelentette ki Ak.

„Azt még nem tudjuk, hogy mely versenyek térhetnek vissza az amerikai és az ázsiai kontinensen, de az Egyesült Államok, Mexikó és Brazília sem áll valami fényesen a járvány tekintetében” – zárta mondandóját a pálya menedzsere.

