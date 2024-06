Ismét vita van kialakulóban a hajlékony első szárnyak miatt – mi áll ennek a hátterében?

Ez a játék természetesen nem újkeletű dolog a Forma–1-ben, hiszen már évtizedek óta megy a harc a csapatok és az FIA között. Az istállók sok pénzt fektetnek abba, hogy az aerodinamikai elemeik kontrollált módon hajoljanak el, míg a szövetség ezt ellensúlyozva rendszeresen szigorít a vonatkozó teszteken. A csapatok viszont mindig egy lépéssel előrébb járnak.

Úgy tűnik, most is ez a helyzet, és ezúttal az első szárnyak vannak főszerepben. Persze ezeket az elemeket is komoly terheléses teszteknek vetik alá, és három milliméternél nem lehet nagyobb az elhajlásuk. A trükk viszont ott van, hogy a csapatok teljesítik ezeket a teszteket, de amikor az autó a pályán van, mégis el tudják érni a kívánt hatást, ráadásul olyan helyen, amely az autó körüli teljes légáramlásra hatással van.

A szabályokat egyébként legutóbb tavaly augusztusban szigorították egy technikai direktívával, amely nem csak az első szárnyakra vonatkozott. Az Aston Martinnak emiatt viszont át kellett azt alakítania, mivel a szárny nem csatlakozott megfelelően az orrkúphoz. És mivel a zöld autók ezt követően már kevésbé voltak gyorsak, sokan meglátták az összefüggést a két dolog között.

Most azonban az első szárnyak hirtelen ismét reflektorfénybe kerültek. A Red Bull a McLaren és a Ferrari elemére mutogat, melyek állítólag túlságosan is elhajlanak nagy terhelés alatt. A bikások az Aston Martinnal együtt szerettek volna óvást benyújtani, de a silverstone-i gárda nem kért ebből, méghozzá azért, mert közben ők is a saját hasonló megoldásukon ügyködnek.

A Mercedes is azt gyanítja, hogy a McLarennél és a Ferrarinál valami nincs rendben, de ők sem tettek semmilyen lépést ez ellen, hanem inkább kifejlesztették a saját új első szárnyukat, amely látszólag nagyon jól működik, ha megnézzük az előző versenyhétvégét.

Hogy pontosan mi hajlik és hogyan, az autóról autóra változik. „Mindenkinek megvan a maga módszere” – mondta egy mérnök az Auto Motor und Sportnak. „Egyesek a szárnylapokat döntik hátrafelé, míg mások az egész szárnyat mozgatják vagy a szárnyvéglapot engedik lejjebb. Mindegy, hogy csinálják, a végcél mindig ugyanaz. Minden típusú kanyarban jó egyensúlyt akarnak elérni.”

A lassú és közepes tempójú kanyarokban az első szárny továbbra is jelentős leszorítóerőt biztosít, amelyet a beállítások határoznak meg. A pilóta itt olyan autót akar, amelynek jól reagál az első tengelye, tehát jól fordul. Ha a szárnyak teljesen merevek lennének, akkor túlkormányzás keletkezne a gyors kanyarokban.

A szárny elhajlításával azonban csökkenteni lehet a leszorítóerőt az autó elejénél, ami befolyásolja az autó alá érkező légáramlatokat is. Ha valaki jól csinálja, akkor a gyors kanyarokban enyhe alulkormányzást lehet ezzel generálni. Ez pedig különösen fontos a szívóhatású autók esetében, mert a szabályok most kevés mozgásteret engednek a mérnököknek a légáramlatok befolyásolása terén.

Az autók merev felfüggesztései szintén csökkentik a játékteret, ha az autó egyensúlyáról van szó. A mostani hajlékony első szárnyak viszont ezt hivatottak javítani, mert okos megoldásokkal szinte minden kanyarban a megfelelő egyensúlyt kaphatod, ami komoly ütőkártya a többiekkel szemben.

Természetesen kétség sem férhet ahhoz, hogy a Red Bull is tudja, mi történik, és az ő szárnyelemeik is mozognak bizonyos mértékben, de most úgy tűnik, a riválisok talán előttük járnak egy picivel ezen a téren. Az utóbbi napokban olyan hírek is érkeztek, hogy a bikások állítólag nem hivatalos módon már érdeklődtek az FIA-nál a Mercedes új első szárnya kapcsán, de mivel az minden teszten átment, így egyelőre nem sokat lehet tenni.

Az viszont biztos, hogy ez a téma a szezon folytatásában még akár fontosabb szerepet is kaphat, ahogy mindenki próbálja feszegetni a határokat a saját megoldásával.

Az AMuS eközben a jövő évi téli tesztek kapcsán zajló kisebb vitáról is írt.