Ismét változik a monzai F1-es menetrend!

Csütörtökön hunyt el II. Erzsébet brit királynő 96 éves korában, a halálhíre pedig a Forma-1 közösségét is ledöbbentette. Nagy-Britannia leghosszabb ideig hivatalban lévő uralkodója előtti tiszteletük jeléül pedig az F1-es csapatok, pilóták és hivatalos személyek a monzai versenyhétvégén is megemlékeznek a királynőről.

A pénteki nap folyamán egy 1 perces néma csenddel emlékeztek a királynőre az első szabadedzés előtt, de már akkor is sejteni lehetett, hogy a vasárnapi futam előtt is várható egy megemlékezés. A döntést végül egészen a futam napjáig húzták, de most hivatalossá vált.

„A vasárnapi futam előtt, brit idő szerint 13:44-kor (helyi idő szerint 14:44-kor) egyperces csenddel emlékeznek meg II. Erzsébet királynő életéről” – írja hivatalos Twitter oldalán a Forma-1.

A hétvégén egyébként több büntetést is kiosztottak, így a két Red Bull nem lehet ott az elején, így tehát a pole-t szerző Charles Leclerc mellől George Russell kezdheti meg az olasz futamot, mögüle pedig a két McLaren, Lando Norris és Daniel Ricciardo indulhat majd.

