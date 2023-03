Ismét a Ferrarit kritizálta Briatore: "Nem úgy tűnik, mintha bármi változott volna..."

Fred Vasseur a Szaúd-Arábiai Nagydíj után nem kertelt, amikor a Ferrari problémáiról van szó. Az SF-23 az időmérőkön versenyképes, a versenytempóban viszont hagy kívánnivalót maga után, így sok munka vár a maranellóiakra, tudván, hogy a riválisok nem fognak ölbe tett kézzel várni rájuk. A következő futamokra már fejlesztésekkel készülnek.

A volt Forma-1-es csapatfőnök, Flavio Briatore a Radio Raiban beszélt arról, hogy nem lepte meg az, ahogy a csapat kezdett: „Évek óta ismerjük a Ferrarit, nem úgy tűnik, mintha bármi is változott volna” – mondta, majd rámutatott arra, mi lehet szerinte a probléma:

„2022-ben nagyon jól kezdtek, de a szövetség a pattogás miatt szabályt módosított, amit, ha én vagyok a csapatfőnök, nem hagytam volna. A Ferrari lényege, hogy célratörőek, tavaly előnyben voltak, nem szabadott volna engedni a szövetségnek.”

Szerinte az sem megfelelő, hogy Leclerc-re építenek: „Tavaly az a hír járta, hogy az autó Leclerc-nek nagyon feküdt, Sainznak nem annyira, emiatt pedig mindent Leclerc-re kellett feltenniük, Sainz pedig csak a konstruktőri versenybe gyűjtögette a pontokat.”

A Ferrari kommunikációját is kritizálta: „Nem valami jó, télen folyamatosan világbajnoki esélyesnek mondták magukat, most pedig nem. A bemutatón egyes vezetők azt mondták, nem láttak még ilyen gyors Ferrarit és ez összezavarja a szurkolókat. Instagramon látni, mennyire dühösek, hogy nem tartotta be az ígéretét a csapat. Az első versenyig kellene várni a fogadkozással.”

„Nem olyan gyászos a hangulat, de az elvárás mindig, hogy a Ferrarinak világbajnoknak kell lennie. Sajnos a többi csapat jobb munkát végzett és ezt a hátrányt nehéz lesz behozni. Az elvárások mindig magasabbak, mint amit a valóság tükröz.”

Arra, hogy hogyan kellene a csapatot újjáépíteni, Briatore egykori versenyzője, Fernando Alonso jelenlegi csapatának tulajdonosára, Lawrence Strollra mutatott, aki az élmezőnybe emelte a Force India és Racing Point utódját: „A csapatot helyre lehet pofozni, de hogy hogyan? Elég ránézni az Aston Martinra.”

