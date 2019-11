Irvine szerint Hamilton versenyzőként sokkal jobb, mint Senna és Schumacher

A Forma-1-ben állandó témát jelent az, hogy vajon ki a Forma-1 történetének legjobbja. Erre a kérdésre szinte lehetetlen választ adni, mivel 1950 óta nagyon sokat változott a sport és maga a versenyzés is, beleértve az autókat és a szabályokat, valamint minden mást. Minden korszaknak voltak legjobbjai, de hogy ki minden idők legjobbja, a kérdések kérdése marad.

A legtöbb esetben Ayrton Senna neve kerül elő, de Michael Schumachert is sokan emlegetik, mint minden idők legjobbját. Senna karrierje sajnos nem lehetett teljes az 1994-es tragikus balesete miatt, és lehetséges, hogy a Ferrarinál fejezte volna be a pályafutását. Ezt már soha nem tudjuk meg, de az biztos, hogy Ayrton és Michael nagyon magas szintet képviseltek.

Eddie Irvine az 1997-es bajnokhoz, Jacques Villeneuve-höz hasonlóan nem szokta visszafogni magát ha véleményt kell mondania valamiről, vagy valakiről. Nemrég Sebastian Vettel kapcsán nyilatkozott úgy, hogy szerinte a német nem érdemeli meg a négy címét, most pedig a Betway fogadóirodával készített interjújában mondta azt, noha nem hiszi, hogy Lewis Hamilton a leggyorsabb, kerék a kerék elleni küzdelemben a legjobbnak tartja.

„Valószínűleg a legjobb versenyző. Sokkal jobb, mint Michael és Senna volt. Ritkán vesz részt balesetekben, mert annyira koncentrál az autó vezetésére. Talán a legtisztább pilóta, akit nagyon hosszú ideje láthattunk itt.”

Irvine, aki a YouTube-on is aktív, tisztelettel beszél Schumacherről, akinek csak az árnyékában versenyezhetett a Ferrarinál. Az egykori F1-es versenyező tagadta, hogy problémája lett volna a némettel. „Michael egyszerűen csak gyorsabb volt nálam.”Eddie hozzátette, Michael belőle is a legtöbbet hozta ki, aki mindig csak gyorsabb és gyorsabb próbált lenni, ami időközönként hibákat szült nála. „Akkor könnyebb volt hibázni, mint ma, és a büntetés is nagyobb volt.”