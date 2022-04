Irvine: Hamiltonnak vissza kellett volna vonulnia

Az 1999-es idény ezüstérmese ugyanis azon a véleményen van, hogy a hétszeres bajnok eléggé „frusztrálónak” találhatja jelenlegi nehézségeit a Mercedesnél. A Gazzetta dello Sporttal készített interjúban pedig még a tavalyi szezonra is visszaemlékezett kicsit.

Irvine Verstappent tartja a mezőny leggyorsabbjának, de szerinte a holland agresszivitása majdnem a bajnoki címébe került, amelyet egyébként Hamilton is „megérdemelt” volna. „Verstappen azért hibázik, mert elviszi őt a hév. Hamilton tavaly sokáig úgy viselkedett, hogy elkerülje az ütközéseket.”

„Lewis pedig sokkal jobb volt Abu Dhabiban. Kár, hogy nem nyerte meg, mert megérdemelte volna, de aztán vissza kellett volna vonulnia.” Amikor megkérdezték Irvine-t, hogy valóban úgy gondolja-e, hogy a Mercedes pilótájának be kellett volna szüntetnie karrierjét, ő igenlő válasszal felelt.

„Azért gondolom így, mert nem hiszem, hogy sok mindent fog tudni csinálni idén. Kitartó ugyan, de még számára is, aki a legjobb autóhoz szokott, frusztráló, ha annyira rossz helyre kvalifikálja magát.”

A csillagosok valóban minden eddiginél nehezebb helyzetben vannak, és Ausztráliában sem tűnt úgy, hogy előrébb tudnának lépni. A csapat versenyzői bizonytalanok, a kipróbált változtatások pedig nem hozzák a várt hatást.

Irvine nem is lát sok esélyt a komoly előrelépésükre: „Nem is tudom. Megvannak ugyan a módszereik és az infrastruktúrájuk, de most a költségvetési limitre is figyelniük kell. Mi a Jaguarnál a 2002-es szezon végére építettünk egy B-autót, de akkor még nem volt ilyen korlátozás.”

„Én nem bánom, ha nehézségeik vannak, mert nem igazán rajongok a Mercedes márkáért. Amikor Michael Schumacher úgy döntött, visszatér velük, nagy hibának tartottam. Ő egy becsületes német volt egy német csapatban, és nem tűnt valami szexi párosnak.”

„Persze félreértés ne essék, Hamilton remek karakter, és Toto Wolffot is szeretem azért, ahogy gondolkodik és amiket mond. Ők ketten sztárok. Nálam a Mercedes egy régi márka, amely jó autót gyárt. Azért tértek vissza az F1-be, hogy megváltoztassák ezt a képet, de nálam nem jártak sikerrel” – zárta Irvine.

