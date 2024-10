„Inspirált engem” – a korábbi versenyző betekintést engedett Newey „meglepő” munkamódszerébe

Miután kiderült, hogy Newey a jövő év elején távozni fog a Red Bulltól, számos csapat érdeklődését fejezte ki a Forma–1 legsikeresebb szakembere iránt. Hosszú hónapok találgatása után aztán kiderült, hogy az Aston Martinnál folytatja majd pályafutását.

1997 és 2005 között viszont a McLarennél dolgozott, ahol De la Rosa először tesztversenyző, majd egy ideig állandó versenyző is volt. Az F1 Nation podcastben a spanyol expilóta most elmondta, hogy Newey nagyon is gyakorlatiasan végezte munkáját, hiszen sokszor részletekbe menő kérdéseket tett fel a pilótáknak, hogy megtudja, mit gondolnak az autóról.

„Az nyűgözött le igazán Adrian kapcsán, amikor megérkeztem a McLarenhez, hogy mennyire komoly része volt ő a versenycsapatnak, hogy milyen sokat kérdezgette a pilótákat az autó egyensúlyáról vagy vezethetőségéről. Nagyon alapos kérdéseket tett fel, és kíváncsi volt, a versenyzők mit mondanak a megbeszéléseken.”

„Ez meglepő volt számomra, mert a technikai igazgatók általában nem folynak bele az időmérős vagy tesztekkel kapcsolatos elemzésekbe és beszélgetésekbe a versenyzőkkel. 2005-ben én voltam a harmadik számú pilóta, ezért pénteken lehetőségünk volt három autóval körözni. Emlékszem, hogy Ausztráliában, az idény első futamán ott voltunk az MP4-20-szal.”

„Megcsináltam az első szabadedzést, aztán arról kérdezett, hogyan vettem az 1-es kanyart, milyen kormányszöget használtam, és hogy mi limitált abban, hogy gyorsabban tudjam bevenni a kanyart. Tisztában volt az autó vezethetőségének és egyensúlyának részleteivel, miközben azt kérdezte: »Mi gátol meg abban, hogy gyorsabban menjek?«”

„Aztán elment a szélcsatornába, hogy megoldásokat keressen, majd a következő futamon azt mondta: »Emlékszel, mit mondtál nekem az ausztráliai 1-es kanyarról? Elhoztuk ezt az új első szárnyat, hogy gyorsabb lehess.« Ennyire komolyan vette a pilóták megjegyzéseit, miközben nemcsak az adatokra hagyatkozott, de azokat is figyelembe vette” – magyarázta De la Rosa.

„Mindenki érti a problémákat, de az a különbség közöttünk, hogy ki tud előállni a megoldással és ki nem. Adrian az a fajta fickó, aki meghallgat, többet hallgat, mint amennyit beszél, de mindig előáll a megoldással. Azok meg néha működnek, néha nem. Nála viszont általában gyakrabban működnek, mint másoknál. Fantasztikus erőssége ő az istállónak.”

Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a spanyol szerint Neweynak az Aston Martin technikai csapatára is nagy hatása lesz, miután jövő év március 1-jén munkába áll Silverstone-ban. „Adrian engem is inspirált, de a legnagyobb ereje, hogy inspirálja a mérnökök új generációját a gyárunkban, miközben ahhoz is nagyon ért, hogy meglássa a tehetségeket, akik hasonló szinten vannak, mint ő.”

„Élmény lesz őt nézni, ahogy beilleszkedik hozzánk. Fantasztikus pillanat a csapat történetében, hogy láthatjuk, az új generáció miként profitál majd Adrian jelenlétéből.”

Az Astonnál tehát már nagyon várják Newey érkezését, de a csapatfőnökük azt is elmondta, hogy nem ülhetnek ölbe tett kézzel, amíg ez megtörténik, hiszen addig is fejlődniük kell.