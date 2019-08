A 2021-re tervezett változtatások egyszer már forradalmasították az F1-et

A Brabham főtervezőjének, Gordon Murraynek feltűnt a Lotus ground effect koncepciója, de azt is tudta, hogy az ő csapatának autóján a Venturi-csövek nem működnének. Ez inspirálta arra, hogy a Chaparral 2J elnevezésű autóból induljon ki, amelyen két ventilátor húzta fel a levegőt az autó aljából. A mozgatható aerodinamikai eszközöket betiltották, de Murray ügyesen szerelte fel az autó hűtőit oly módon, hogy azt állította, hogy a ventilátorok a hűtéshez kellenek, valójában azonban segítettek a levegő szívásában is.

Az Arrows tett egy tétova kísérletet az A2 autó kapcsán, megdöntötte még a Cosworth motorját is, hogy megnövelje az autó alsó szárnyait, ám az autó a jelentős leszorítóerő ellenére jelentős aerodinamikai instabilitással küzdött, a csapat gyorsan vissza is tért az A1-es specifikációjához.

Az idők folyamán a ground effectért folytatott küzdelemben a csapatok próbálkozásai katasztrofális esetekhez is vezettek, de az FIA számos intézkedéssel igyekezett uralkodni a csapatok próbálkozásain, de végső soron 1983-ra új szabályozást vezetett be, amely jelentősen átalakította az autók alvázát, amely az első és a hátsó kerekek között teljesen sima volt, semmilyen légterelőt nem megengedve.

A Benetton B194 1994 alja

Fotót készítette: Giorgio Piola

Innentől már egy egy merevítőt is fel kellett szerelni az autó aljára, hogy csökkentsék a menetmagasságot. A 10 mm-es elemnél már 1 mm-es eltérés is kizáráshoz vezetett, így járt Michael Schumacher is, akinek 1994-es belgiumi győzelmét vették el emiatt. Az FIA Japánban aztán már engedte a titánium kialakítást is, miután a Benetton bizonyítani tudta, hogy az eltérést valójában Schumacher vezetési stílusa okozza, amikor a rázókövekre hajt.