Információmorzsák a motorfrontról: viszlát, MGU-H, hello Volkswagen-csoport

Nem sokat haladt előre a Forma-1 a sport következő motorformulájának kialakításával az idei osztrák csúcstalálkozó óta, amely – bár erről hivatalos bejelentés még mindig nincs – minden bizonnyal 2026-ban fog érkezni.

A problémát továbbra is a teljesen eltérő érdekek jelentik, a Mercedes és a Renault technológiailag releváns formulát akar, a Red Bull olcsót és felvágósat, a kerekasztalnál két márkával is képviselt VW-csoport pedig olyan megoldást akar, amely nem ment át sokat a jelenlegi motorokból, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, mint 2015-ben a Honda, akik csak egy több százmilliós fejlesztési program után jutottak el arra a szintre, ahol most vannak.

Egy dolog azonban szinte biztos, értesült egymástól függetlenül az Auto Motor und Sport és a The Race is: az MGU-H-nak, a hővisszanyerő rendszernek – amely a 2014-es bemutatkozása óta sem terjedt el az utcai autókban – meg vannak számlálva a napjai, és a következő motorformulában biztosan nem lesz már benne.

A technológia megtartásáért eddig elsősorban a Renault és a Mercedes kardoskodott, azonban miután a Red Bull természetesen ellene van, és ebben a témában melléjük állt a VW-csoport is, az F1-nek pedig elképesztően fontos lenne a reputációjának szempontjából, hogy meg tudjanak nyerni egy új gyártót, így a jelek szerint búcsút inthetünk majd a hőenergia-visszanyerő rendszertől.

Az AMuS szerint azonban lehet, hogy egy új technológia veszi majd át az MGU-H helyét, mégpedig azzal, hogy lehetővé tennék azt, hogy az első tengelyt is felszereljék kinetikus-energiavisszanyerőkkel, amelyek passzívan továbbítanák a visszaszerzett elektromos áramot az akkumulátorokba, ahelyett, hogy azonnal leadnák a teljesítményüket, effektíve négykerékmeghajtásúvá téve az F1-es autókat.

Az MGU-K szerepének növekedése nem lenne meglepő, ugyanis hiába szeretné az F1, hogyha a következő F1-es autók is hibridek lennének, a fejlesztési versenyt nem a bioüzemanyaggal tüzelt, a jelenleginél majd kicsit gyengébb belső égésű motoron szeretnék látni, hanem a jelenleginél jóval erősebb, közel 500 lóerősre tervezett hibrid rendszeren – azonban akik már alig bírják könnyes szem nélkül olvasni a cikket az F1 jövőjét féltve, azoknak mindképpen megnyugvást jelenthet, hogy az MGU-H kiiktatásával valószínűleg javul majd az autók hangja is.

A The Race szerint pedig nem véletlen, hogy az MGU-H kérdésében éppen azonos véleményen volt a Volkswagen és a Red Bull: míg az energiaitalosok nagyban hangoztatják a motorgyártói törekvéseiket, és a Powertrains részlegükhöz nagyon is komoly szakembereket igazoltak le a Mercedestől, a brit szaklap szerint ez csak előkészíti a Red Bull-VW házasságot, amely költséghatékonyan tenné lehetővé a két fél számára a részvételt az autóversenyzés királykategóriájában.