Indianapolis az F1-gyel vitázik egy levédett szlogen miatt

A nézeteltérés a „the greatest spectacle in racing” kifejezés körül forog, ami nagyjából annyit tesz, hogy „a legnagyobb látványosság a versenyzés világában”. Ezt a szlogent még 1986-ban az indianapolisi pálya egykori tulajdonosa, a Hulman and Company védette le, és azóta is számos promóciós anyagban használják.

A tavalyi év elején viszont a Liberty Media által tető alá hozott F1-es Las Vegas-i Nagydíj a következő kifejezést használta a közösségi médiában: „the greatest racing spectacle on the planet”. Boles ezek után nemtetszését fejezte ki a Forma–1 felé, hiszen ez nagyon hasonlít arra, amit ők használnak.

Ez azonban még nem minden, hiszen a Miami Nagydíj versenyzői bemutatóján a rapper, LL Cool J így harangozta be a futamot: „the greatest spectacle in motorsports”, ami szintén majdnem megegyezik az IMS szlogenjével. Ezt követően aztán az indianapolisi menedzsment és az F1 leült egymással beszélgetni, és az utóbbi beleegyezett abba, hogy nem fognak hasonló megfogalmazást használni a jövőbeli promóciós anyagaikban.

Ezen a héten azonban ismét felütötte a fejét a már többször említett szlogen, amikor az amerikai ESPN használta azt az F1-es szezonbeharangozó előzetesében. Boles ezt követően a Motorsport.com-nak a következőket mondta egy közleményben: „Tisztában vagyunk azzal, hogy ismét felhasználták a védjegyünket egy promóciós reklámanyag során.”

„Ezt ismételten kezelni fogjuk majd a megfelelő emberek bevonásával, és felkészültünk arra, hogy minden intézkedést megtegyünk a márkánk szellemi tulajdonának védelme érdekében. Továbbra is csalódást keltő, hogy mások nem tudják létrehozni a saját identitásukat anélkül, hogy a miénket ne sértenék meg.”

Boles végül még elmondta, hogy muszáj fellépniük minden olyan esetben, ahol megsértették a védjegyüket, hiszen ha nem teszik, akkor ezek könnyen elterjedhetnek, mindez azonban a közösségi média korszakában már jóval nehezebb feladat.

