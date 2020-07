Imolában különleges, kétnapos versenyhétvégét fognak rendezni

Ahogyan arra a koronavírus-járvány alakulása miatt számítani lehetett, a Forma-1 idén nem fog az amerikai kontinensre látogatni, hanem extra versenyeket tartanak majd Európában, köztük Imolában, Portimaoban, és a Nürburgringen.

Az F1 bejelentése szerint a Nürburgring október 11-én az Eifel Nagydíjnak ad otthont, majd gyors egymásutánban október 25-én a Portugál Nagydíj, november 1-én az imolai Emilia Romagna Nagydíj következik.

Mivel több, mint 2400 km távolság van a portugál Portimao, és az olaszországi Imola között, az F1 úgy döntött, hogy ad egy extra napot a csapatoknak, és csak szombaton, és vasárnap fognak pályára gurulni Forma-1-es autók Imolában.

Michael Schumacher, Ferrari, Fernando Alonso, Renault Fotó készítője: Michael Cooper / Motorsport Images

Az egyelőre nem világos, hogy ez milyen formátumban fog megtörténni, mivel még továbbra is folynak az egyeztetések az FIA-val, de az F1 hivatalos oldala szerint mindössze 1 szabadedzést fognak tartani a szombati időmérő előtt.

Az F1 arra is készül, hogy a Portugál Nagydíjra korlátozott számban nézőket engedjen be, akár több tízezres mennyiségben is, betartva a távolságtartási intézkedéseket.

A Nürburgring, Portimao, és Imola érkezésével a Forma-1 2020-as versenynaptára 13 futamosra bővült. Európán kívül még Bahreinben, és Abu Dhabiban fognak nagy valószínűség szerint futamot rendezni, előbbiben duplát.

Kicsi esély még mindig van arra, hogy Ázsiába is ellátogasson az F1, novemberben Vietnám, és meglepetésre Malajzia lehet még esélyes a Motorsport.com értesülései szerint.

A hivatalos 2020-as versenynaptár a pénteki bejelentést követően:

Dátum Helyszín Július 5. Red Bull Ring Július 12. Red Bull Ring Július 19. Hungaroring Augusztus 2. Silverstone Augusztus 9. Silverstone Augusztus 16. Barcelona Augusztus 30. Spa Szeptember 6. Monza Szeptember 13. Mugello Szeptember 27. Szocsi Október 11. Nurburgring Október 25. Portimao November 1. Imola

