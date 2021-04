Imola még mindig egy állandó helyre hajt a naptárban

Tavaly a koronavírus miatt került be a programba az Imolában rendezett Emilia Romagna Nagydíj, amely kivételesen egy kétnapos esemény volt. A futamot végül Lewis Hamilton nyerte, a versenyzők és a szurkolók pedig örömmel fogadták a klasszikus helyszín visszatérését.

Az idei esztendő korábbi szakaszában aztán kiderült, hogy az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat halasztani kell, miközben a Kínai Nagydíjat ismét törlik a naptárból. Így pedig eldőlt az is, hogy az olasz pályára most áprilisban látogat el újra a száguldó cirkusz mezőnye.

A jövő hét végén esedékes futam a 2021-es szezon második viadala lesz, és mindenki izgatottan várja már, hogy miként alakul a Mercedes és a Red Bull csatája, hiszen eddig csak Bahreinben láttuk az idei autókat.

Minardi reméli, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor a Forma–1 ellátogat a 4,9 kilométer hosszú aszfaltcsíkra. „Ha a szabályok megengednék, hogy egy országban több verseny is legyen, akkor nagyon szívesen látjuk vendégül az F1-et a jövőben is, miközben továbbra is egy állandó naptári helyben reménykedünk.”

„Ez jelenleg ugyan nem lehetséges, de most megpróbáljuk megmutatni, hogy képesek vagyunk egy jól szervezett nagydíj megrendezésére, aztán majd látjuk, hogy mi történik később” – idézte Minardi szavait a RacingNews365.com.

Az idei versenynek ráadásul egy igen hosszúra sikerült nevet adtak. Hivatalosan Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021-nek fogják majd hívni az imolai pályán rendezett viadalt, de Minardi szerint ennek „komoly jelentősége” van.

„A nagydíjunk neve elég hosszú lesz idén. Ennek azonban komoly jelentősége van számunkra. Azt mutatja, hogy a Pirelli is a nevét adja a futamhoz, illetve megvan a régió támogatása is. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Imola Olaszország egy fontos részén található, az úgynevezett Motor Völgyben.”

„Minden, aminek köze van az autókhoz, ebben a régióban gyűlik össze, és ezért is olyan fontos, hogy a lehető legtöbbet tudjunk mutatni ebből. Megvan a történet mögötte, szóval a verseny neve valóban fontos nekünk.”

