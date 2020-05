Imola kész lenne zárt kapuk mögött F1-es futamot rendezni: akár novemberben is?

Zajlanak az események a háttérben, de még mindig nem láthattuk az ideiglenes, új 2020-as F1-es versenynaptárat, ami jelentős mértékben el fog térni az eredeti verziójától. Ez nem lehet meglepetés, hiszen már a Kanadai Nagydíjat is el kellett halasztani, és Montreal előtt egy futam sem maradt a helyén.

Miután februárban bejelentették a Kínai Nagydíj elhalasztását a koronavírus miatt, az olasz pálya felkereste az Olasz Autóklub elnökét, Angelo Sticchi Damiant. A megbeszélések egy esetleges cseréről szóltak.

Később kiderült, hogy az ajánlat valóban létezett, de miután Olaszország a vírus egyik fő központjává vált, és az országot lezárták, abbamaradtak ezek a tárgyalások. A történetnek azonban ezzel még nincs vége, és Imola továbbra is nyitott a visszatérésre.

A Forma-1 valószínűleg eleinte főként a zárt kapus nagydíjakra fog koncentrálni, és Imola úgy gondolja, hogy készen állna egy ilyen esemény megrendezésére. Korábban az alapverziót is vállalták volna a nézőkkel.

Selvatico Estense azt mondja, hogy az év későbbi szakaszában hajlandóak lennének megrendezni a saját nagydíjukat Imolában, ingyen. Egy zárt ajtók mögötti rendezvényt sokkal könnyebb megszervezni, amivel Imola is tisztában van. A pénzügyi szempontok azonban nagyon fontosak, de ha nincsenek nézők, jegyeladások sem léteznek, így Imola „ingyen” kerülne vissza.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images