Imola és Mugello is F1-es nagydíjat rendezhet

Imola és Mugello mérlegeli annak a lehetőségét, hogy a jövőben vendégül lássa a Forma-1 mezőnyét. Imola, a legendás pálya, ahol 1994-ben Roland Ratzenberger és Ayrton Senna is életét vesztette azon a bizonyos „fekete hétvégén”, régóta kacérkodik a gondolattal, hogy visszatérjen. Nem is oly rég az Olasz Nagydíj megrendezésére volt esélyes a pálya, de Monza nem engedte ki a kezei közül a szerződést, és azóta ismét hosszabbított, ráadásul 5 esztendőre.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Imola és mellette Mugello ne legyen esélyes egy nagydíj megszervezésére, akár Imolai vagy Mugellói Nagydíj néven. Az egykori San Marino GP helyszíne egy ideje az FIA legmagasabb fokozatát tudhatja a neve mellett, ami több különböző fejlesztést és módosítást foglalt magában, beleértve az utolsó kanyar levágását is. 2006 óta azonban Imolában nem versenyezhetett az F1.

A MotoGP helyszíne, Mugello még soha nem tarthatott királykategóriás hétvégét, de már több tesztet is lebonyolítottak a pályán, legutóbb 2012-ben. Imola mellett Mugello is érdeklődést mutat a verseny iránt, amire lehet esélyük, hiszen a Liberty Media folyamatosan növelni akarja a futamok számát. Az amerikaiak elmondták, sorban állnak az érdeklődők, miközben Imola főnökei megbízták a Dromo pályatervező céget, hogy újítsák fel a paddock vendéglátó egységeit és maga a nyilatkozat már úgy szól, hogy a helyszín készen áll arra, hogy megpróbáljon visszajutni az F1-be.

Mugello kedden ismertette a gazdasági hatástanulmány eredményét, mely szerint a pályán végzett tevékenységek majdnem 130 millió euróval járultak hozzá a helyi és regionális gazdasághoz. A tanulmány 2017-re vonatkozik, melyből azt is megtudhatjuk, hogy Mugello több mint 1000 munkahelyet teremtett a körzetben.

Az újított Imola Fotó készítője: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

A hivatalos tájékoztatás szerint Mugello elsődleges célja a MotoGP-vel kötött megállapodás megújítása, de ebben az 5 évben azt is fontolóra veszik, hogy ott legyenek a Forma-1-ben. Erről Paolo Polio, a pálya igazgatója beszélt, aki hozzátette, ehhez Monzához hasonlóan országos szintű partnerségekre is szükségük lesz. A szakember emlékeztette az embereket arra a tényre, hogy a többi olasz pályával ellentétben Mugello nem állami vezetésű. 2006 és 2016 között a Ferrari óriási beruházásokat végzett az infrastruktúra minőségének és az ott lévő professzionalizmus javítása érdekében. Tette ezt annak érdekében, hogy egy magasabb színvonallal mutassa be magát a világ ügyfeleinek.

