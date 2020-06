Imola és Mugello esélyes lehet egy második Olasz Nagydíjra a Forma-1-ben

A teljesen átszabott F1-es európai versenynaptárat várhatóan ma teszi közzé a Liberty Media. A szezon Ausztriában startolhat el, rögtön egy dupla versenyhétvégével, így 1 hét leforgása alatt két versenyt kapnának a rajongók.

A második helyszín a Hungaroring lehet, ahol valószínűleg egy futam lenne, míg Silverstone-ban ismét kettő. A háttérben már egy fordított rajtrácsos futam lehetőségéről is tárgyalnak, de a jelek szerint a Mercedes mellett lehet még egy ellenzője az ötletnek. Ha nincs meg a 10 csapat jóváhagyása, a formátum nem valósulhat meg 2020-ban és 2021-ben sem. Erre leghamarabb 2022-ben, a nagy szabályváltozások részeként kerülhetne sor.

Ha mégis meglesz a 10 csapat jóváhagyása, azzal 1 hét alatt három versenyt kapnának a rajongók. Az első versenyhétvégén lenne egy „sima” futam, majd a következőn az időmérő helyett egy sprintverseny, és vasárnap egy újabb „sima” verseny.

Közben Olaszország nem adta fel annak a reményt, hogy idén versenyt rendezzenek, akár közönség nélkül is. Ha a Liberty Media úgy dönt, hogy az olaszoknál is dupla hétvégét akarnának, akkor mindez talán lehetséges is lenne.

Monza mellett Imola és Mugello is készen állhat. A két pálya már korábban jelezte, hogy készek lennének segíteni. A La Gazzetta dello Sport erről a lehetőségről ír, miszerint két nagydíj is lehet idén Olaszországban, amikor a Formula Passion is beszámolt.

A vírushelyzet miatt Európa minden eddiginél fontosabbá vált a Forma-1-ben. A beugróhelyszínek számára ez egy jó lehetőséget jelentene, mivel nem kellene rendezési díjat fizetniük a zárt kapus futamokkal.

Angelo Sticchi Damiani a háttérben már tárgyal egy második verseny megrendezéséről, aminek Imola, Mugello, vagy Monza adhatna otthont. Imola lehetne a legnagyobb esélyes, mely 1981 és 2006 között volt tagja a naptárnak, de a hírek mégis mugelló favorizálásáról szólnak, hiszen a rendezés szempontjából ez egy ideálisabb helyszín lenne a Liberty Mediának és az FIA-nak a jelenlegi helyzetet tekintve.

