Íme, itt van a Forma-1 történetének 13 legszerencsétlenebb rekordja

Az első ilyen rekord annak a pilótának a nevéhez fűződik, aki egyetlen pontot sem szerzett a szezonban, miközben a csapattársa megnyerte a világbajnokságot. Ő pedig Dave Walker, 1972-ből.

Jochen Rindt egyszer azt mondta a Lotus 1972-es konstrukciójáról, hogy „egy majom is nyerhetett volna ezzel az autóval”. Dave Walkernek azonban sikerült meglepetést okoznia, ugyanis Emerson Fittipaldi mellett a 12 futamból álló bajnokságban egyszer sem végzett pontszerző helyen, míg csapattársa öt futamot is megnyert és világbajnok lett.

A lista második helyén Luca Badoer szerepel, aki a legtöbb Forma-1-es nagydíjon vett részt pontszerzés nélkül. Figyelembe véve, hogy az olasz még a Ferrarival is rajthoz állhatott, egészen különleges „teljesítményként” marad fenn a történelemben, hogy az 50 futamán egyetlen pontot sem sikerült szereznie.

Még több F1 hír: Az Aston Martin mégis támogatja a motorok befagyasztását?

Harmadikként egy peches rekord marad hátra a jövő generációinak, hiszen Ernest Loof volt az a pilóta, aki a Forma-1 valaha futott legrövidebb távolságát teljesítette versenyen, nevezetesen két métert. 1953-ig kell visszautazni az időben, amikor Loof autója két méterre ugrott el a rajttól, majd üzemanyag-probléma miatt megállt. Ez a versenyző F1-es karrierjének végét is jelentette.

Negyedikként jön az egyetlen olyan pilóta, akit azért kellett diszkvalifikálni egy versenyről, mert túl lassan vezetett. Al Pease tudhatja magáénak ezt a nem túl „kedves” rekordot, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Kanadai Nagydíjon alatta futó Eagle T1G a Forma-1 legrosszabb autói között is helyet kaphatna.

Az ötödik negatív rekordhoz nem kell olyan sokat visszautazni az időben: a legtöbb dobogó győzelem nélkül Nick Heidfeld nevéhez fűződik. A német pilóta gyorsaságához nem fért kétség, azonban 12 éves F1-es pályafutása során 13 alkalommal végzett a pódiumon, ebből 8 alkalommal másodikként. Habár pole-ból is indult, győzelmet sosem szerzett.

A „legtöbb győzelem bajnoki cím nélkül” lett a lista hatodik helyezettje. Aki pedig a magáénak tudhatja ezt a „rekordot”, az Stirling Moss. Míg Heidfeld nem tudott versenyt nyerni, addig Sir Stirling Moss 16 alkalommal is odaért a dobogó legfelső fokára, amivel a mindenkori győztesek rangsorának tiszteletreméltó 17. helyét kaparintotta meg. Bajnoki címet azonban sosem szerzett.

Hetedik helyre került: a legtöbb pole egyetlen kör vezetése nélkül. Teo Fabinak három alkalommal sikerült első helyen végeznie a kvalifikáción a 64 versenyen át tartó karrierjében, de a versenyeket egyszer sem vezette egy körön keresztül. Ehhez 1986-ban állt a legközelebb, amikor az Osztrák Nagydíj 17. körében átvette a vezetést, de méterekkel később lerobbant a motorja.

Hans Heyer rekordja sem hétköznapi: ő volt az a pilóta, aki egy versenyen kapott egy DNQ-t, egy DNF-t és egy DSQ-t. Heyernek nem sikerült kvalifikálnia a versenyre, ám végül egy kiskaput kihasználva mégis kihajtott a pályára a verseny idején, ahonnan azonban kiesett, később pedig diszkvalifikálták a futamról és egy életre eltiltották az F1-től.

Chris Amon volt az, aki 183 körön keresztül vezetett versenyeken, de egyszer sem sikerült győzelmet szereznie. Az új-zélandi pilóta több figyelemreméltó teljesítménnyel is előrukkolt pályafutása során, de különböző okok miatt egyszer sem intette le a kockás zászló első helyen.

A modern-kori F1 is tartogat egy hasonló rekordot: Nico Hülkenberg az a pilóta, aki a legtöbbször állt rajhoz úgy, hogy egyetlen dobogós helyet sem sikerült abszolválnia. A német tehetség 2010-ben mutatkozott be az F1-ben, pole-t is szerzett a Williamsnek, de Hülkenberg hiába került többször is közel a TOP 3-hoz, egyszer sem sikerült pódiumon végeznie.

A lista a csapatokat sem kíméli: az Arrows/Footwork istálló volt az, amelyik a legtöbb futamon rajthoz állt győzelem nélkül, ez a szám pedig 382-re rúgott. 1972 és 2002 között 1 pole-t és 9 dobogós helyet gyűjtöttek, a győzelemhez pedig Damon Hill állt a legközelebb, aki hidraulikus probléma miatt nem tudott nyerni a Magyar Nagydíjon.

A legtöbb próbálkozás időmérő edzésen versenyre történő kvalifikáció nélkül: ez a nem túl hízelgő rekord Claudio Langer nevéhez fűződik. A bresciai születésű pilóta 14 alkalommal próbálkozott, de egyetlen alkalommal sem sikerült odaérnie az F1 rajtrácsára.

Az utolsó helyre pedig Andrea de Cesaris szerepel, aki 208 alkalommal állt rajthoz anélkül, hogy futamot tudott volna nyerni, ami a valaha volt legtöbb eredménytelen próbálkozás volt. De Cesaris a McLaren, Jordan és Minardi csapatával versenyzett, valljuk be, nem sok sikerrel.

„Stroll a legnagyobb koponya...”