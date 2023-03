Íme, az Aston Martin új F1-es orvosi autója, a világ leggyorsabb SUV-ja! (képek)

2021-ben és 2022-ben az Aston Martin a DBX-et használta orvosi autóként a Forma-1-ben, 2023-tól viszont már a DBX707-est fogja. A DBX707 jelentősen erősebb, amely fontos lehet, hiszen ezzel javítható a reakcióidő, és a személyzet gyorsabban juthat a balesetek helyszínére.

Az nem változik, hogy továbbra is az Aston Martin és a Mercedes osztozik az FIA orvosi és biztonsági autós ellátási szerződésén. Korábban nagyrészt kereskedelmi- és marketingszempontok alapján döntöttek arról, hogy melyik pályán melyik márka szerepeljen, idén viszont a logisztikai kérdés és a költséghatékonyság kerül a középpontba.

Az elmúlt két szezonban nem volt titok, hogy a Mercedes orvosi autója, az AMG GT63 S 4MATIC+ gyorsabb volt az Aston Martin orvosi autójánál, ez azonban idén már nincs így. A szóban forgó luxus SUV jóval gyorsabban éri el 0-ról a 100 km/órát: 3,1 másodperc alatt képes ekkora gyorsulásra, míg a DBX-nek ez „csak” 3,9 másodperc alatt sikerült.

A DBX707 végsebessége 310 km/óra, amivel megelőzi az ugyanebben a kategóriában szereplő riválisait, mint például a Lamborghini Urus Performance-t, a Ferrari Purosanguét, a Bentley Bentaygát és a Maserati Levante Trofeót, így ebben a tekintetben érdemli ki a kocsi a „világ leggyorsabb SUV-ja” jelzőt.

Az új modellt egy 4 literes V8-as, AMG-motor hajtja, amely 697 lóerős teljesítményre képes, így lóerők tekintetében megelőzi a Mercedes orvosi autóját, ami 649 lóerős.

Külsőleg is eltér a DBX707 a DBX-től: megváltozott a spoiler, valamint a diffúzor elrendezése is más lett, valamint több karbon alkatrész is található a kocsin. Az orvosi autó nagyrészt megegyezik a szériamodellel, eltekintve a felfüggesztést ért változtatásoktól, a kipufogótól, illetve az üléseket, a biztonsági öveket, a bukókeretet és a biztonsági felszereléseket érintő módosításoktól.

