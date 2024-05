Íme, az Aston Martin csomagja, melyről nem akarnak egykönnyen lemondani

A komoly átalakuláson átesett autóval a felzárkózás volt a céljuk, de igazából csak nehezebb lett vezetni az autót, ezért dobta azt el Alonso a harmadik szabadedzésen. Emiatt újra felmerült, hogy úgy járhatnak, mint tavaly, amikor a fejlesztések olyan mellékhatásokkal jártak, melyek hátráltatták őket.

A csapatfőnök, Mike Krack azonban biztos benne, hogy idén máshogy alakulnak majd a dolgok és rájönnek, mi sikerült félre Imolában. Arra a kérdésre, hogy szerinte ugyanaz történik-e, mint 2023-ban, így felelt:

„Nagyon szerettek gyorsan levonni ilyen következtetéseket. Mexikóban, azt hiszem, ugyanígy voltunk, aztán a következő héten a dobogón álltunk. Van egy mondás Németországban: Maradjon a templom a városban. Szóval egyelőre kielemezzük azt, amink van. Vannak leckék, amiket megtanulhatunk, ez alapján igyekszünk jövő héten jobban teljesíteni.”

Azonban bár Monacóban az utolsó dolog, amire szükségük lenne, egy vezethetetlen autó, Krack szerint nem áll szándékukban visszatérni a régi, de konzisztensebb autóhoz: „A fejlesztés egyértelmű előrelépés volt, nincs szükség hátralépni.”

Aston Martin AMR24 front wing comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A frissítés részeként az orrkúp és az első szárny nagyban átalakult, a szárny egy olyan dizájnelemmel bővült, melyet még nem láttunk előtte sehol. A V-alakú beesés a két felső szárnylapon segít a szárny belső és külső részének elválasztásában, sárgával emeltük ki őket.

Ez az újdonság arra van hatással, ahogy az első szárny oldalra veri a levegőt és együttműködik a szintén Imolába hozott oldalsó újításokkal. Emellett figyelembe kell venni, hogy a szárnylapok alsó részének viselkedését is módosítják, így jobban meghatározzák az első gumi előtt a légáramlatok útját.

Hogy a szárny külső végén is jobban tereljék a levegőt, a szárnyvéglap is át lett tervezve. Hátsó szegélye egyenes lett, ami a hagyományos megoldás. A felülete a szárnylap és a szárnyvéglap találkozása felett véget ér, így egy külön taszító felület képződik. Ez a megoldás a bukólemez felé érkező levegő útját is módosítja.

Az első szárny középrészén és az orrkúpon is sokat dolgoztak, utóbbi alakja megváltozott és lejjebb került a csúcsa a második szárnylappal egy magasságba. Hogy ez létrejöhessen, a vezérsík és az orrkúp közé középen egy támasztékot kellett létesítsen, míg az orrkúp két oldalán kettő-kettő helyett egy-egy ilyen támasz van már csak. Emellett már a pilótákat hűtő szellőző is az orrcsúcson nyílik, bár ezt Imolában lefedték.

Az orrcsúcs és a második szárnylap átalakításával együtt a vezérsík elülső széle is módosult, ez már középen sokkal jobban össze van csípve és sokkal élesebben csúcsosodik ki, mint korábban.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, is returned to the garage Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Az AMR24-es padlólemezén, azok szegélyein, az oldalsó szárnyon és a diffúzoron is egy egész sor változtatást hajtottak végre, hogy jobban kihasználják azt a teljesítményt, amit az autó elején rendbe szedett légáramlatok potenciálisan nyújtanak.

A szegélyek a padlólemez elülső széle felé lettek áthelyezve, alakjuk is módosult a padlólemez alsó részével együtt. Fontos emlékezni rá, hogy bár ennek csak az elülső részét látjuk, valójában minden autón továbbnyúlnak a padlólemez alatt, hogy kifelé, a diffúzor irányába tereljék a levegőt.

A padlólemez széli szárny és az ide beágyazott lemezek dőlésszöge agresszívabb lett, utóbbiak pedig fémborítást kaptak, vélhetően azért, hogy ne rezegjenek és ezzel egyenletesebbé tegyék a környéken közlekedő áramlatokat.

A padlólemez felületét a szárny mellett is megváltoztatták, jobban kimunkált a borítása, így vélhatően a padlólemez alsó részén is hasonlót láthatnánk, csak konvex helyett konkáv felülettel. Ez a láncolat a diffúzor tetejének a módosult alakjába torkollik, ez minden, az autó elülső részén megejtett újítást igyekszik kihasználni.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Emellett át lett tervezve a borítás a hátsó felfüggesztés elemein és a hátsó fékvezetékek be- és kivezető nyílásán, illetve módosultak az ezekre szerelt szárnyacskák, melyek szintén együtt alkotnak egy hatékonyabbnak szánt aerodinamikai struktúrát.