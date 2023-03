Íme az Aston Martin 2023-as F1-es autójának egyik trükkös megoldása

Egyetlen autóra sem szegeződött annyi szem eddig a 2023-as Forma-1-es szezon első versenyén, a Bahreini Nagydíjon, mint Fernando Alonso Aston Martinjára.

Természetesen lehet, hogy az Aston Martin feljebb tekerte az eddigi szabadedzéseken a Mercedes-erőforrást, de a második szabadedzésen látott versenyszimuláció alatt egyik csapat sem rejtegetheti a tempóját.

Bár az Aston Martin 2022-es autója a szezon elején messze elmaradt a csapat várakozásától, az év egyik legkreatívabb megoldása így is az ő nevükhöz fűződött.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Magyar Nagydíjon bemutatott hátsó szárny ügyesen kijátszotta a szárnyvéglapok és a vízszintes szárnylapok csatlakozására vonatkozó szabályokat. A csatlakozási pontra előírt rádiuszt ugyanúgy kitöltötték, azonban azt megemelték, és az előző szabályrendszerre jellemző oldalfalat hoztak létre, miközben a vízszintes szárnylap lejjebb csatlakozott az oldallaphoz.

A megoldást jelentősen megnövelte a szárnyfelületet, azonban 2023-ra be is tiltották azt. Az Aston Martin mérnökei azonban továbbra is úgy látták, hogy van még hely a trükközésre a hátsó szárny oldallapjára vonatkozó keretrendszeren belül.

Aston Martin AMR23 technical detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Így került fel a szárnyvéglap külső oldalára egy szimpla terelőelem, amely az oldallap hajlítása miatt minden bizonnyal belefér a szabályban meghatározott területbe. Az itt elhelyezett szárny legnagyobb előnye, hogy „ingyen” leszorítóerőt szereznek vele az autó légellenállásának minimális növelésével.