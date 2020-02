Ricciardo és Ocon új F1-es szerelése - galéria

A Renault szerdára időzítette a 2020-as autó bemutatóját, ám egyelőre még csak képek jelentek meg az idei autó külsejéről, amely ráadásul egyelőre csak a tesztidőszaknak szól. A franciák titkolózása jól mutatja, a Forma-1-re váró kihívás nagyságát.

Az R.S.20-ról egyelőre még sokat nem tudni, a technikai részletek pontosítására majd a barcelonai kollektív teszt ad lehetőséget. Mindenesetre az biztos, hogy az elöljárók nemcsak a konstruktőri negyedik hely visszaszerzését tűzték ki célul maguk elé.

Ugyanis a Renault is már fél szemmel a jövőbe néz, amely az új szabályozás miatt extra terhet ró az idei évben a franciákra is. A Renault volánjánál pedig Daniel Ricciardo és Esteban Ocon bizonyíthat, az ausztrál és a francia által az istálló az autó mellett szerdán bemutatta az új overálokat is.

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team Fotó készítője: Renault

Első ránézésre nem sokban különböznek a tavalyitól, egy-két felirat helye változott csak. Bár az autók külseje a jelek szerint még titok, a színekre azért következtetni enged a Ricciardo és Ocon által bemutatott szerelés.

„A legfontosabb dolog, hogy megtaláljam azt az utat, amelynek segítségével a legjobban tudok együtt dolgozni azokkal a csapattagokkal, akikkel a legtöbbet találkozom, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és meg kell tudnom, hogy én hogyan nyújthatom a legjobbamat. Eddig élvezem a tapasztalatot, és azt, hogy felépítünk valamit a Renault-val" – nyilatkozta az ausztrál.

„Nagyon sok új elem van az idei autónkon, és mindenki keményen dolgozott azon, hogy még több teljesítményt találjunk. Az F1-ben minden a részleteken múlik, és sok részletet láttam a Renault R.S.20-on” - tette már hozzá az idei autóról Ocon.

A Renault 2019-ben elvesztette a negyedik helyet, amelyet éppen az ügyfélcsapat, a McLaren kaparintott meg. A szerdai bemutatón a vezetők nem győzték hangsúlyozni, hogy nem elégednek azonban meg a konstruktőri eredmények javulásával, a 2021-es átalakulások szempontjából a háttérben is megfelelő munkának kell folynia.

A szezon előtti tesztek a jövő héten kezdődnek a barcelonai pályán, amely idén először nem nyolc, hanem csak hatnapos gyakorlásnak ad otthont. A csapatok kérése is volt ez a csökkentés, hiszen időközben idén 22-re nőtt a futamok száma.

