Íme a Red Bull új extrém, Brembóval közösen fejlesztett fékhűtése

A 2022-es technikai szabályváltozás egyik alábecsült része volt az első féktárcsák méretének növelése, ami mellé a féktárcsára hűtési célból fúrható lyukak méretét és mennyiségét is korlátozták, valamint a fékcsövek kivezetési pontját is megváltoztatták.

Azt, hogy mekkora kihívást jelentett a csapatoknak hatékony fékhűtés kialakítása, jól mutatta a McLaren 2022-es példája, akik az alultervezett fékhűtés miatt a bahreini teszten nem tudtak versenyszimulációt teljesíteni addig, amíg a szénszálas fékborításukat ideiglenesen le nem cserélték egy titánból készült egységre.

A Red Bull a 2023-as szezonra az autójuk optimalizálásának érdekében egy vadiúj, egyedi első fékhűtéssel készült, amit a Brembóval közösen fejlesztettek ki.

Giorgio Piola képén remekül látszik, hogy a Red Bull a korábbinál is extrémebb módon szerelte fel hűtőbordákkal / hűtőtüskékkel a féknyerget, hogy a hűtőfelület maximalizálása mellett alacsonyan tartsák a fékrendszer súlyát.

A féknyereg megnyitásain keresztül kivehetőek a féktárcsára fúrt lyukak is, amelyeken szellőzik a versenyek alatt akár 1000 °C-ra is felmelegedő karbon féktárcsa.

