Íme, a Red Bull fondorlatos hűtőinek titkai Japánból!

Az extrém kicsire zsugorított oldalsó légbeömlők és az alatta lévő tetemes üres hely azok, melyek az ember figyelmét megragadják, azonban ezek mögött is tetemes munka folyt, hogy a csomag így is megfelelően működtesse a hűtést az aerodinamikai előnyök megtartása mellett.

Ezért a szezon első részében a munka nagy része azon folyt, hogy az RB20 hatékonyságát optimalizálják, a Japán Nagydíjra egy érdekes fejlesztéssel, ami mögött több van, mint ami elsőre látszik.

Az emberek figyelmét elsősorban az új légbeömlő érkezése keltette fel a glória hátsó lába mellett (a betéten baloldalt). Bár a Red Bull verziója ebből kisebb, a 80-as évek végére repített vissza minket, ugyanis a Benetton az 1988-as, valamint az 1989-es idényben használt B188-on is hasonlót használt.

Johnny Herbert, Benetton B188 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Míg az RB20 légbeömlői nem sokban ütnek el az átlagtól azt illetően, hogy hova szokták ezeket helyezni a csapatok, a Red Bull által használt nyílások a 2024-es autón jelentősen eltérnek mindentől, amit a rajtrács többi szereplőjén látni.

Ahogy Giorgio Piola rajzán is látszik, a két légbeömlő a glória hátsó lába és a cockpit széle közé lett helyezve és egy kisebb hűtőbe küldi a levegőt, ami az erőforrás mellett található hátrébb. Egyértelmű tehát, hogy a hűtésbe segít be az új elem, azonban nagyobb szerepe lehet abban, hogy segítsen az autó kasztnija alatt elvezetni a légáramlatokat a motorvédő lemez alatt és az oldaldobozon át.

Ez sem ördögtől való, hiszen az oldaldobozok felső, vízszintes légbeömlője és az előrenyúló karosszériaelem is át lettek alakítva, kisebb lett ez a nyílás, mint amit az első három versenyen láttunk (lásd az új elrendezést alább, a jobb felső részen).

Red Bull Raciing RB20 side open (New inlets, inset) Fotót készítette: Giorgio Piola

Itt látni azt is, hogy a visszapillantó tükörjének tartójára középen egy újabb áramlatirányító lemez került, ami az oldaldoboz felületén segít kezelni a levegőt, ott, ahol az új légbeömlő is található. A Red Bull emellett a felső hűtők elrendezésében is rugalmas volt, mivel eltakarták a motorvédő lemez oldalán található nyílást – ahogy Szaúd-Arábiában tették -, míg a felette lévő csatornában lévő redőnyt kinyitották.

A különböző oldaldoboz-, és motorvédő panelek cserélhetőségének köszönhetően a csapatnak számos lehetősége van versenyről versenyre a változtatásra, így vélhetően amit Japánban láttunk, később újra módosulhat, attól függően, mit igényel az adott pálya hűtés és aerodinamikai hatékonyság szempontjából.

Red Bull RB20 edge wing Fotót készítette: Giorgio Piola

A Red Bull átalakította az RB20 padlólemezét és az ott található szárnyat is, hogy ezen a területen is javítsák a teljesítményt. Ezek révén a terhelés inkább egy helyen összpontosul a padlólemezen, ezt a szárny agresszívabb dőlésszöge könnyíti meg. Mindeközben hátul egy baltaszerű lemez emelkedik ki onnan, ahol a szárny farka elvékonyodva belefolyt a padlólemezbe (ezt piros nyíllal jelöltük).

Techgalériánkat a Japán Nagydíjról itt nézhetitek meg.