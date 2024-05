Íme, a 2024-es F1-es Monacói Nagydíj menetrendje – legyőzhető a Red Bull a hercegségben?

Miután Imolában is a Forma-1 mellett pályára ment a Forma-2 és a Forma-3 mezőnye is, Monacóban is ez lesz a helyzet, ezért a formulaautózás szerelmesei egész hétvégén kapnak pályaprogramot.

A Forma-1-es program pénteken 13:30-kor indul az első szabadedzéssel, 17 órától pedig jön a második edzés. Szombaton 12:30-tól rendezik az FP3-at, az időmérő pedig 16 órától veszi kezdetét.

A 78 körös Monacói Nagydíj pedig helyi és magyar idő szerint is 15 órakor rajtol, és nagy kérdés, hogy ismét győzni tud-e Verstappen, vagy meg tudja állítani őt Norris, Leclerc vagy valaki más.

Az F2-ben pedig pénteken 15:10-kor jön az időmérő, szombaton 14:15-től a sprintfutam, vasárnap 9:40-től pedig a főfutam, míg az F3-as időmérőt pénteken 11:05-től rendezik, szombaton 10:45-től jön a sprint, vasárnap 8 órától pedig a főfutam – az M4 Sport a teljes F1-es, F2-es és F3-as programot élőben közvetíti.

Az F1-es Monacói Nagydíj menetrendje: