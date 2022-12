Íme a 2023-as F1-es tartalékpilóták: egy kelendő hely még kiadó

A 2020-ban kirobbanó koronavírus-járvány alatt még jobban felértékelődtek a tartalékpilótai szerepkörök, Nico Hülkenberg a 2023-as visszatérését is meg tudta alapozni a Racing Pointtal és az Aston Martinnal teljesített futamaival.

Az előző szezontól kezdve a juniorversenyzők szerepeltetését külön előírja az F1, minden csapatnak kétszer kellett lehetőséget biztosítania egy olyan pilótának, aki kettőnél kevesebb Forma-1-es futamon vett részt, így nem meglepő, hogy a listán sok fiatal szerepel.

Red Bull Racing, AlphaTauri

Liam Lawson, Dennis Hauger, Zane Maloney, Daniel Ricciardo

A hagyományosan erős juniorcsapattal rendelkező Red Bull 2023-ban is széleskörű felhozatallal támogatja Max Verstappen és Sergio Perez munkáját. Jüri Vips menesztése után Liam Lawson lett a csapat elsőszámú tartalékosa, aki 2022-ben az AlphaTauri és a Red Bull F1-es autóját is vezethette. Ő 2023-ban a Super Formulában versenyezhet majd. A 2021-es F3-as bajnok Dennis Hauger a második F2-es szezonját kezdi 2023-ban, a barbadosi Zane Maloney pedig frissen szerződött a Red Bull akadémiájába, ebből a szempontból pedig meglepő, hogy azonnal egy ennyire széleskörű pozíciót kapott Helmut Markótól.

Daniel Ricciardo a rosszul sikerült 2022-es szezonja után tért vissza a Red Bullhoz, az Ausztrál azonban kevesebb, mint a versenyek felén lesz ott személyesen is, és a fejlesztési és szimulátoros munka helyett elsősorban a Red Bull F1-es csapatának harmadik arca lesz Verstappen és Perez mellett. Megemlíthetjük még Rudy van Burent is, aki Verstappen csapattársa volt a szimulátoros versenyekre szakosodott Team Redline-nál, és a virtuális térben nyújtott kiváló teljesítményének köszönhetően kapott szerződést a Red Bulltól.

Ferrari

Antonio Giovinazzi, Robert Svarcman

Antonio Giovinazzi is szeretett volna visszatérni 2023-ban az F1-es mezőnybe, azonban miután az Amerikai Nagydíjon 7 perc után összetörte Kevin Magnussen autóját, gyorsan le is került a neve a Haas listájáról. A Ferrarinál egyelőre biztos a tartalékpilótai szerepköre, de hiába tűnhet kézenfekvőnek, a Scuderia Le Mans projektjénél egyelőre nem jutott szerephez. Robert Svarcman 2022-es terveire Oroszország ukrajnai inváziója rányomta a bélyegét, azonban miután sikerült elintéznie a születési helye alapján őt megillető izraeli állampolgárságot, két első szabadedzésen is pályára vihette az F1-75-t. 2023-ban már szeretne ismét aktívan versenyezni a pilóta, aki elmondta, hogy az F1-es paddocktól sem fog különösebben eltávolodni.

Mercedes

Mick Schumacher?

Nyck de Vries és Stoffel Vandoorne is elhagyta a Mercedes kötelékét, miután a márka kivonult a Formula E-ből. Előbbi jövőre már a mezőnyben is ott lesz az AlphaTaurinál, míg Vandoorne a Formula E bajnoki címének megvédésére koncentrálhat majd az új tartalékpilótai szerepköre mellett. 2023-ban minden bizonnyal a Haastól elküldött Mick Schumacher igazol majd a csapathoz, mivel jóval tapasztaltabb, mint a Mercedes jelenleg soron következő juniorja, Frederik Vesti.

Alpine

Jack Doohan?

Az ausztrál versenyző karrierjének legjobb döntéseként hivatkozott arra a pillanatra, amikor a Red Bullnak hátat fordítva az Alpine akadémiájához igazolt, ahol Oscar Piastri viharos távozása után nagy szerephez jutott már 2022-ben is. A jövőre is az F2-ben versenyző Doohan minden bizonnyal marad az Alpine kötelékében, egyelőre azonban ezt hivatalosan nem erősítette meg a csapat.

McLaren

Alex Palou

Az utóbbi években a McLaren az erőforrásaikat szállító Mercedes tartalékosait vette kölcsön, 2023-ban azonban ismét dedikált tartalékpilótájuk lesz. A választásuk meglepő módon arra az Alex Paloura esett, aki idén vezethetett először F1-es autót, és egyelőre a rivális Chip Ganassi Racingnél versenyez az IndyCarban. A választás különösen Pato O’Ward halovány F1-es reményeit veti vissza, aki 2025 végéig elkötelezte magát a McLaren IndyCar csapata mellett, de nyíltan kijelentette, hogy a célja az, hogy egy nap eljusson az F1-be.

A háttérben a McLaren még mindig számíthat a veterán Oliver Turvey és Will Stevens munkálataira, akik elsősorban a csapat szimulátorában végzett munkájukkal járulnak hozzá a McLaren versenyhétvégéihez.

Alfa Romeo

Theo Pourchaire

Az Alfa Romeo az elmúlt három évben az F1-be csodával határos módon visszatért Robert Kubica munkájára számíthatott, aki az Orlen nem elhanyagolható méretű szponzori támogatását is magával vitte a svájci alakulathoz. Az abu-dzabi gumiteszt után azonban Kubica elismerte, hogy valószínűleg akkor vezetett utoljára Forma-1-es autót, miután 2023-ban már az F1-en kívül keres magának versenyzési lehetőséget. A csapat hivatalos tartalékosa Theo Pourchaire, a Sauber akadémiájának növendéke lesz, aki jövőre még mindig csak 19 évesen már a harmadik szezonját kezdheti majd az F2-ben.

Aston Martin

Stoffel Vandoorne, Felipe Drugovich

A McLarenhez hasonlóan önállósodott a Mercedestől ebből a szempontból a brit márka. Stoffel Vandoorne a DS Formula E csapatához igazolt, így nem mindig számíthatnak majd a rutinos belga versenyző szolgálataira, de a Mercedestől érkezve fontos tapasztalatokkal láthatja el a silverstone-i csapatot.

Az Aston Martin idén alapította meg a versenyzői akadémiáját, amelynek első tagja az F2-es bajnok Felipe Drugovich lett. Egyelőre ő nem keresett magának ülést egyetlen másik bajnokságban sem az F1-es elfoglaltságai mellé.

Haas

?

Az elmúlt három szezonban Pietro Fittipaldi volt a csapat tartalékosa, azonban a brazil pilóta szívesen térne vissza az aktív versenyzéshez, akár az IndyCarban, ahol még papíron a Dale Coyne-nál és a Juncos Hollingernél is van egy szabad hely. Günther Steiner csapatfőnök elmondása szerint csak azután foglalkoznak az üggyel, hogy Fittipaldi tervei véglegesednek.

AlphaTauri

A Red Bull testvércsapataként a faenzai alakulat ugyanúgy válogathat a Red Bull akadémiájából, saját, dedikált tartalékosuk nincs.

Williams

?

A Williams tartalékosa 2022-ben Logan Sargeant volt, a pilótapiac kiszámíthatatlan alakulása után pedig ülést is kapott az amerikai pilóta 2023-ra. Az utóbbi években a Williams is számíthatott a Mercedes tartalékosaira, egyelőre nem tudni, hogy 2023-ban is ez lesz-e a helyzet, vagy pedig saját tartalékost igazolnak.