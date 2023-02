Íme a 2023-as AlphaTauri, az AT04!

A Red Bullhoz hasonlóan az AlphaTauri is New Yorkban tartotta 2023-as autóbemutatóját, ami magyar idő szerint szombaton 23:30-kor vette kezdetét – az amerikai autógyártó, a Ford nemcsak a Red Bull, hanem az AlphaTauri motorpartnere is lesz 2026-tól.

Miközben a helyszín megválasztása a Red Bull esetében főként a Ford-bejelentésnek szólt, a testvércsapatuk azért tartotta saját eseményét a városban, mert az AlphaTauri ruhamárka, amelyről ugye elnevezték az istállót, most mutatta be legújabb kollekcióját, így ez tökéletes alkalom volt, hogy még nagyobb hírverést csapjanak körülötte.

Azt viszont már előzetesen elárulták nekünk, hogy a most bemutatott négykerekű nem az idei autó, így csupán annak végleges festését láthatjuk. Az viszont tényleg változott, még ha egetrengető újításokra nem is kell számítani.

Mióta a Toro Rossóból 2020-ra AlphaTauri lett, a faenzai gárda a fehér és a sötétkék színeket preferálta, ez pedig idénre sem változott meg. Most azonban csatlakozott hozzájuk némi piros is, melyet elsősorban a glórián, az első kerékszárnyakon, a kerékborító elemen, a tükrökön, valamint a hátsó szárnyon lehet felfedezni.

Ez pedig nem véletlen, hiszen ahogy említettük, az Orlen lengyel olaj- és gázipari cég új szponzorként csatlakozott 2023-ra a csapathoz, az ő színük pedig a piros, így várható volt, hogy ez valamilyen formában a végleges festésen is megjelenik majd. Emellett a korábban közzétett versenyzői overalljukból is erre lehetett következtetni.

Némi változás azonban megfigyelhető még az alapszínek terén is, hiszen az autót bizonyos szempontból félbe lehet vágni, mivel annak első fele többnyire fehér, a pilótafülkétől hátrafelé pedig inkább kék. A végeredmény összességében nagyon ízléses lett, és ezzel a bemutatóval már a mezőny feléről tudjuk, milyen autóval vágnak neki az idei szezonnak.

Végül még azt is érdemes hozzátenni, hogy a legtöbb alakulathoz hasonlóan az AlphaTauri is tart saját filmes napot, méghozzá február 14-én az olaszországi Misanóban.

A Red Bull testvércsapata félig új pilótpárossal vág neki az esztendőnek: Cunoda Júki maradt, míg az Alpine-hoz igazoló Pierre Gasly helyére az F2-es és Formula E-bajnok, Nyck de Vries érkezett.

A mezőny egy másik istállója, a Haas szombaton járatta be a saját autóját, amelyről már néhány képet is közöltek, így rögtön hoztunk is egy technikai elemzést róla.