Íme, a 2022-es Forma-1-es Azeri Nagydíj rajtrácsa – Ferrari-szendvicsben a két Red Bull!

Vasárnap 13 órakor már az idei nyolcadik Forma-1-es futam következik, a helyszín pedig Baku, amely az egyik legérdekesebb vonalvezetésű utcai pálya, ahol a szűk kanyarok mellett hosszú egyenesek is találhatók.

A tegnapi időmérőn Charles Leclerc szerezte meg az első rajtkockát, mellőle Perez, mögülük pedig a Verstappen, Sainz páros rajtolhat majd, így kvázi Ferrari-szendvicsből várhatja a lámpák kialvását a Red Bull.

Ezúttal Russell volt a „best of the rest”, Hamilton hetedik lett, kettejük közé pedig Gasly fért be. Cunoda a nyolcadik, Vettel a kilencedik, Alonso pedig a tizedik lett. A top 10 mögül közvetlenül a McLaren versenyzői rajtolhatnak Norris, Ricciardo sorrendben.

Ocon ezúttal csak a 13. lett, Csou pedig Bottas előtt végzett, az utolsó öt rajthelyet pedig a két Haas, a két Williams, valamint Stroll foglalja el. A nagydíjat élőben közvetíti az M4 Sport, a legfrissebb hírekért pedig kövessétek a hu.motorsport.com-ot!

