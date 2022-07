Íme, a 2022-es F1-es Magyar Nagydíj menetrendje – újra a Hungaroringen a mezőny!

Túl sok időnk nem lesz „megemészteni” a Francia Nagydíjon történteket, ugyanis ezen a hétvégén folytatódik a Forma-1-es szezon, következik a Magyar Nagydíj a Hungaroringen, ami a nyári szünet előtti utolsó futam lesz.

Az F1-es program pénteken 14 órakor indul az első szabadedzéssel, a második szabadedzés pedig 17 órától veszi majd kezdetét. Szombaton 13 órától jön az FP3, 16 órától pedig az időmérő, míg a futam vasárnap 15 órakor rajtol.

A Forma-1-en kívül több betétszéria is versenyt rendez a magyar pályán, így a Forma-2, a Forma-3 és a W Series klasszisainak összecsapásait is megnézhetik a kilátogató nézők, emellett visszatér a csütörtöki bokszutca-látogatás is.

A teljes, részletes programot ide kattintva érhetitek el, ahol a pálya megközelítési lehetőségeiről, a parkolásról és a gyakran ismételt kérdésekről is olvashattok.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjének menetrendje:

Első szabadedzés Péntek 14:00 - 15:00 Második szabadedzés Péntek 17:00 - 18:00 Harmadik szabadedzés Szombat 13:00 - 14:00 Időmérő Szombat 16:00 - 17:00 Futam Vasárnap 15:00 -

