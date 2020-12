Íme a 2020-as F1-es Szahír Nagydíj rajtrácsa!

Mivel Lewis Hamilton koronavírusos lett, George Russell ugrott be a helyére, aki egyáltalán nem vallott szégyent első mercedeses időmérőjén: mindössze 26 ezredmásodperccel maradt el a pole-t megszerző Valtteri Bottastól, vagyis Hamilton hiányában is Mercedes első sor született.

Mögülük Max Verstappen és Charles Leclerc rajtolhat majd a Szahír Nagydíjon, a harmadik sorba pedig Sergio Perez és a szintén erős teljesítményt nyújtó Danyiil Kvjat fért be, majd Ricciardo, Sainz, Gasly és Stroll következik.

Alex Albon és Sebastian Vettel nem tudott bejutni a Q3-ba, ők így a 12., illetve a 13. helyről várhatják majd a lámpák kialvását, ahogy Norris sem lehet elégedett a 15. pozíciójával. Az újoncok közül Aitken 18., Fittipaldi 20. lett – utóbbi így is, úgy is a rajtrács végéről indult volna, mivel több erőforráselemet is cserélni kellett az autójában.

A két debütáns közül Kimi Räikkönen rajtolhat majd, aki elmondása szerint többet várt az időmérőtől. A verseny 18 óra 10 perckor rajtol, előtte pedig 13:20-tól a Formula 2 szezonzáró futamát lehet megtekinteni, ami szintén izgalmasnak ígérkezik.

Russell csalódott, hogy nem nyert, Bottas örül, hogy megúszta…

Az F1 2020 speciális kiadást szentelt a legendás hétszeres világbajnoknak, Michael Schumachernek, aki Spában, a Jordan 191-es autóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Egy kör a legendás aszfaltcsíkon, a legendás autóval.