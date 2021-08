Ilyennek értékeli Schumacher első F1-es félévét

Amikor a német bekerült a sorozatba, tudtuk, hogy nem számíthatunk tőle nagy eredményekre, miután a Haas kijelentette, hogy az idei évet csak átmenetként használják, ezért lényegében a tavalyi autójukat hozták át a kötelező módosításokkal, de nem fejlesztettek rajta szinte semmit.

Náluk teljes mértékben 2022 van előtérben, ez pedig az eredményeken is meglátszik. Az amerikaiak autója messze a legrosszabb a mezőnyben, elképesztően nehezen vezethető, a pilótáik ráadásul újoncok, így még nehezebb dolguk van.

Schumacher ugyan általában csapattársa, Nyikita Mazepin fölé nőtt az első 11 versenyen, így is sok hibát követett el, amelyek közül több is komolyabb autótörés volt. Legutóbb például Magyarországon tette a gumifalba a VF-21-et a harmadik edzésen, és emiatt az időmérőről is lemaradt, akárcsak korábban Monacóban.

Ezek után tehát nem annyira meglepő, hogy az ifjú német csak „átlagosnak” titulálta az eddigi szereplését. „Szerintem átlagosnak mondanám. Nem igazán vagyok megelégedve azzal, ahogyan az első félév alakult” – mondta a Bildnek.

„Ez is része az újoncévnek. Én természetesen azt akarom, hogy a lehető legjobban teljesítsek, és a legjobb osztályzatot adhassam magamnak. Ezen azonban még dolgoznom kell.” Pálcát törni felette viszont még korai lenne a Haas korábban említett gondjai miatt.

Ettől függetlenül azért már Günther Steiner csapatfőnöknek sem tetszik, hogy Schumacher túl sokat töri össze az autót, ami pénzügyileg is nagy csapás számukra. Ebből a szempontból tehát mindenképpen javítania kell a Belgiumban kezdődő második szakaszban.

