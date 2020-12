Ilyen szorzókért fogadhatsz 2021 F1-es világbajnokára – Russell szorzója meglepő…

A 2020-as évben Lewis Hamilton megszerezte pályafutása hetedik világbajnoki címét, a brit pilóta pedig már futamokkal a szezon vége előtt bebiztosította a címet. Végül a második helyért folyó harcból Valtteri Bottas jött ki győztesen, viszont Max Verstappen sem volt messze.

Most pedig már arra is lehetőségünk van, hogy a 2021-es év világbajnokára fogadjunk, az oddszok között pedig vannak meglepő és kevésbé meglepő számok is. Egyértelműen utóbbi kategóriába tartozik, hogy Lewis Hamilton bajnoki címével 1,4-es szorzót foghatunk.

A második-harmadik legesélyesebbnek a másik mercedesest, Valtteri Bottast, illetve Max Verstappent tartják, ha a finn vagy a holland szerezné meg első címét, azzal 6-szoros pénzt nyerhetnénk.

A sorban Sergio Perez (15) és Charles Leclerc (29) következik, majd a lista legmeglepőbb szorzója: mindössze 34-es oddszért fogadhatnánk George Russell világbajnoki címére, aki bár idén is bizonyította tehetségét, azonban a Williams messze nem tűnik bajnokesélyes kocsinak. Vélhetően ez a szorzó sokszorosára nő, ha a brit sajtó információi igaznak bizonyulnak, és Hamilton hamarosan meghosszabbítja 2020 végén lejáró kontraktusát.

Mögöttük Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Lando Norris és Daniel Ricciardo következik, mindegyikükre 67-es szorzót kínálnak.

A többiek már legalább 101-es szorzóval rendelkeznek, Kimi Räikkönen címe például 501-szeres pénzt hozna, Mick Schumacheré 1001-szerest, a legkevesebb esélyt pedig Latifinek és Mazepinnek adnak a bukmékerek – az ő végső győzelmük 2001-es oddszot kapott.

Javulnak Fittipaldi esélyei Mazepinnel szemben?

A Super Formula suzukai fordulójában négy autó próbálta együtt bevenni az 1-es kanyart, aminek eredményeként ketten a falban kötöttek ki.