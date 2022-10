Ilyen szerepet játszott az étkeztetés a Red Bull szabálytalanságában

Miután a Szingapúri Nagydíj előtt a német sajtó megszellőztette, hogy a Red Bull átlépte a 2021-es költségsapkát, először a csapathoz közel álló a De Telegraaf utalt arra, hogy olyan marginális területeken lehet vita a csapat és az FIA között, mint a Red Bull étkeztetési költségei.

A közösségi oldalak fel is kapták ezt az információt, és hamar meg is jelentek a témába vágó mémek, azonban az FIA részletes jelentésében a vitatott területek felsorolásában tényleg az első helyet foglalta el az étkeztetés.

A Red Bull rendkívüli sajtótájékoztatóján Christian Horner csapatfőnök elismerte, hogy népszerű téma lett az, hogy a Red Bull „túl sokat etette idén” a csapattagjait, de elmondta azt is, pontosan miért nem értettek egyet az FIA-val az étkeztetései költségek elszámolásánál.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images