Ilyen penge Räikkönen egyensúlyérzéke (videó)

Kimi Raikkonen 2001-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, de volt idő, amikor nem versenyzett a kategóriában. 2007 bajnoka azonban visszatért és a mezőny tagja. A finn messze a legidősebb a rajtrácson, és egyértelműen a jobbak között van, amit tavaly is bizonyított, immáron az Alfa Romeo színeiben, mivel a Ferrari nem tartott igényt a szolgálataira.



Maranellóban Charles Leclerc vette át a helyét. Kimi szerződés az év végén lejár, és noha egy korábbi interjújában azt mondta, gyakorlatilag mindene fáj, talán még maradna, és érdekli 2021. Sok függ az idei szezontól, de Räikkönen mindent belead, a háttérben is.



Az alább található videót a személyi edzője osztotta meg, akivel régóta dolgozik együtt.

