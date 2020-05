Ilyen lenne visszafelé vezetni egy F1-es autóval Silverstone-ban: videó

Napi szinten újabb és újabb egyelőre megválaszolatlan kérdések vetődnek fel a Forma-1-ben. Egy sport, ami rendkívül összetett, így annak a megrendezése is az egyik legnagyobb kihívás. Idén azonban biztosan nem dönt rekordot az F1 a 22 nagydíjával, mivel Monaco törölte a hétvégéjét a koronavírus miatt, és valószínűleg más helyszínek is csatlakozni fognak a hercegséghez.

Közel 10 olyan nagydíjról beszélünk, ahol halasztásra volt szükség. Kanada lehet a következő ország, ahol rövid időn belül eldőlhet az eredeti időpont sorsa. A mezőny június közepén versenyezne Észak-Amerikában, de a koronavírus okozta súlyos problémák miatt minden a levegőben lóg.

A forgatókönyvek között szerepel az is, hogy a szezon februárban érjen véget, és az szinte „azonnal” folytatódna tovább a 2021-es kiírással, kihagyván a téli teszteket, ami nem okozna nagy gondot, hiszen jövőre is a 2020-as autók lesznek mozgásban, és ha a költségcsökkentések jegyében 2023-ra tolják el az új szabályokat, aki 2022-ben is a 2020-as gépekkel versenyezne a mezőny.

A Brit Nagydíj is potenciális évadnyitó helyszín lehet július 19-én, bár egyre többen kételkednek ebben, és lehetséges, hogy Silverstone is halasztást kap, valamint előtte Ausztria, Franciaország és Kanada szintén.

Silverstone-ban nyitottak az új lehetőségekre, és lehet, hogy a 2020-as szezon részeként több különböző versenyformátumot láthatunk majd. Az egyik opció, hogy a csapatok visszafelé, fordított irányban is versenyezzenek a legendás aszfaltcsíkon, mely 1950-ben az első F1-es nagydíjnak adott otthont.

Az alábbi videóban megnézhetitek, hogyan is nézne ki a fordított vonalvezetésű Silverstone, ahol nyilván átalakításokra is szükség lenne, mivel a biztonsági zónákat az eredeti vonalvezetés alapján alakították ki, hagyták jóvá az FIA által.