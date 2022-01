Ilyen lehetne az Alpine festése a BWT oldalán a Forma-1-ben (kép)

Az Alpine csapata jelentős változáson megy át a vezetőség tekintetében, hiszen Alain Prost a tanácsadói, Marcin Budkowski pedig az ügyvezető igazgatói posztról távozott, eközben pedig arról is pletykálnak, hogy az Aston Martint elhagyó Otmar Szafnauer hozzájuk igazolhat.

Ráadásul egy fontos szponzor, a BWT is „követheti” Fernando Alonso és Esteban Ocon csapatát, ez pedig a festésen is nyomot hagyhat, hiszen a BWT általában a pink színt is magával hozza.

Ennek kapcsán a Motorsport.com elképzelte, milyen lehetne az Alpine festése, amennyiben tényleg megérkezik hozzájuk szponzorként a BWT, az eredményt pedig a lenti beágyazásban láthatjátok. Nektek hogy tetszik?

Újra összeáll Alonso és Briatore párosa?