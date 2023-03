Ilyen időjárás várható az Ausztrál Nagydíjon – vajon bekavar az eső?

A két közel-keleti helyszín után most a bolygó déli féltekére látogat az F1, és aki ismeri Ausztráliát, tudhatja, hogy olykor ott is meg tud bolondulni az időjárás, aminek a futamhétvégére is lehet hatása.

A kezdeti előrejelzések szerint a tiszta égbolt, némi eső és hidegebb hőmérséklet váltogathatja majd egymást. Pénteken az események még vélhetően száraz körülmények között indulnak, de az eső valószínűsége folyamatosan emelkedni fog, és talán a második gyakorlás idejére meg is érkezik, ami befolyásolhatja a csapatok versenyre való felkészülését is.

Szombaton eközben szintén érkezhet némi eső, de inkább a nap korábbi szakaszában, ami azt jelenti, hogy a helyi idő szerint késő délután induló időmérő edzés valószínűleg száraz pályán zajlik majd, viszont meglehetősen hűvösben, mivel 15 foknál nem ígérnek melegebbet aznapra.

Végül pedig jöjjön a vasárnap, amikor szintén nem lesz majd túlságosan meleg, az eső esélye pedig 20 százalék alá csökken, tehát vélhetően száraz viadalnak nézünk elébe. Ha az előrejelzések így maradnak, akkor az idei Ausztrál Nagydíj jóval hűvösebb lehet, mint a tavalyi, ez pedig akár az erőviszonyokra is befolyással lehet.

És ha már az erőviszonyoknál tartunk, a mercedeses George Russell nem számít túl nagy változásokra ezen a téren az Albert Parkban.