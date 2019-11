Ilyen, amikor élőben adják elő a Forma-1 hivatalos indulóját

A Liberty Media gyakorlatilag az első napjától kezdődően megkezdte a Forma-1 teljes átalakítását, és igen korán ráfeküdt a 2021-es szabályrendszer megalkotására, amit nemrég iktattak és mutattak be. Az eseményre az Amerikai Nagydíjon került sor, az austini hétvége csütörtöki napján, mely igen sok érdeklődött vonzott.

Az amerikai vezetőség valóban tesz azért, hogy a sport jobbá váljon, miközben az egyre több emberhez jut el világszerte. Ennek is tudhatóak be a különböző programok, valamint a folyamatos naptárbővítés. Jövőre már 22 versenye lesz a sorozatnak, amire soha ezelőtt nem volt példa. A maximum 25 lehet, és ez minden bizonnyal meg is fog alakulni.

Az amerikai hétvége előtt Hollywoodban parádézott a sport a Mercedes, a Red Bull Racing és a Renault vezetésével. A show-ra nem lehetett panasz, aminek a részeként Brian Tyler személyesen vezényelte le az F1 indulóját, a saját szerzeményét, méghozzá élőben a nagyközönség előtt. A rögtönzött „mini-koncert” jól sikerült.