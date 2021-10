Ikonikus csapatok oldalán szállna be az F1-be az Audi és a Porsche?

A paddockbeli pletykák szerint az új motorformuláról való tárgyalások során döntés született arról, hogy 2026-tól az F1-es motorokban már nem lesz MGU-H, ami egy szükséges kompromisszum volt annak érdekében, hogy új gyártók is beszálljanak a sportba.

Mint ismert, a Volkswagen-csoport is részt vett ezeken a tárgyalásokon, és bár ez még nem hivatalos, viszont egyes pletykák szerint az Audi és a Porsche is beszállhat a Forma-1-be 2026-tól. Így tudja ezt a brit F1-es újságíró, Joe Saward is:

„Látszólag az Audinak és a Porschének különböző elképzelése van a beszállásról. Előbbi szeretne megvásárolni egy csapatot, míg utóbbi egy exkluzív partnerség iránt érdeklődik egy már meglévő csapattal, mint amilyen a Mercedes partnersége volt a McLarennel néhány évvel ezelőtt.”

Az exkluzív partnerség viszont a jelenlegi állás szerint erősen limitálná a Porsche lehetőségeit, ugyanis több márka is a riválisának számít: a Ferrari, a Mercedes, az Alpine, a McLaren, az Aston Martin és az Alfa Romeo.

„És figyelembe véve azt, hogy a Red Bull és az AlphaTauri nem eladó, ráadásul motorjaik is vannak a jövőre nézve, a Porsche csak a Williamsszel vagy a Haasszal állhatna össze, azonban utóbbi egyre erősebb partnerséget alakít ki a Ferrarival. Más szóval a Porsche számára csak a Williams lehetne opció” – magyarázta Saward a blogján, majd így folytatta:

„És mivel az Audinak a csapatvásárlás lenne a célja, itt több a lehetőség is. Például a Sauber eladó, viszont már dolgoznak az üzleten. A lehető legjobb elérhető csapat a McLaren lenne, ami „eretnekségnek” hangozhat, de a McLaren súlyosan eladósodott, és több tulajdonuktól is megváltak, hogy javítsanak a pénzügyi számaikon.”

„Az Audival pedig nemcsak a sport, hanem a technológia és az utcai autók tekintetében is el lehetne gondolkodniuk a társuláson” – írta Saward.

