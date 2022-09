Ijesztő hírek a Williamsnél: Albon lélegeztetőgépre került vakbélműtétje után

Alex Albonnál az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzése előtt, szombat reggel diagnosztizáltak vakbélgyulladást, aminek következtében a San Gerardo kórházba szállították kezelésre. Szombat délben sikeres műtéten esett át, amiről a Williams is beszámolt.

A műtétet követően azonban váratlan altatás utáni komplikációk merültek fel, amelyek légzési elégtelenséghez vezettek a pilótánál. Ez egy ismert, de nem gyakori szövődmény, Albont intubálták és az intenzív osztályra szállították.

Az éjszaka során stabilizálódott az állapota, vasárnap reggel lekerült a lélegeztetőgépről, így visszaszállították az általános osztályra megfigyelésre és várhatóan a keddi nap folyamán hazaengedik.

A Williams közleményében azt írja, Albon teljes mértékben a felépülésre koncentrál és nagyon szeretne részt venni a hónap végi Szingapúri Nagydíjon.

Albon köszönetet mondott a kiváló ellátásért és támogatásért, amit többek között az Osperdale San Gerardo kórház monzai ápolóitól, altatóorvosaitól és az intenzív osztálytól, valamint az FIA orvosi csapatától, erőnléti edzőjétől Patrick Hardingtól és a Williams csapatától, továbbá Dr. Luke Bennettől a HINTSA Performance-tól kapott.

helyére Nyck de Vries ugrott be a harmadik monzai szabadedzésre, majd az időmérőn és a futamon is a holland vett részt. Nem is akárhogy, a kilencedik helyen ért célba és pontokat szerzett a Williamsnek élete első F1-es versenyén. A Formula E tavalyi bajnoka készenlétben áll, amennyiben Albon nem tud részt venni a szingapúri versenyhétvégén.

