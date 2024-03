Így zavarta meg a trendet a Ferrari a 2024-es felfüggesztésével

Míg a riválisok, a Mercedes és az Aston Martin váltottak, úgy tűnt, hogy az egész mezőny így tesz majd, a Ferrari, a Haas és a Williams azonban járják a saját útjukat. A Haas esetében nem meglepő ez, mert amit lehet, átvesznek a Ferraritól, míg a Williams úgy gondolta, a Mercedes tavalyi felfüggesztésében egy ismert és stabil elemet tudhatnak, ráadásul spórolnak is így.

Azonban míg a Ferrari nem tette meg az átváltást a nyomórúdra, ahogy sokan várták, ez nem azt jelenti, hogy az ő felfüggesztésük nem rejt érdekes átalakításokat, amivel jobban illeszkedik az SF-24 végső terveibe.

Ferrari SF-23 and SF-24 comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

Ennek legfontosabb pontja a váz meghosszabbítása, valamint a váltóház és a hátsó ütközéstől védő keret megrövidítése, aminek révén nagyjából változatlan marad az autó mérete. A vonókar belső részének pozíciója is változott ezzel, ami nem csak mechanikai szempontból jelent előnyt, hanem vélhetően a terület aerodinamikai hatását is javítja.

Ez különösen fontos, ha figyelembe vesszük, hogy a csapat oldaldoboza agresszívabban hátrafelé lejt, a tavalyi, spanyolországi koncepcióváltás alkalmával még egy jóval félgőzösebb verzióját valósították meg ennek az alkatrésznek.

A vonórúd a mai autón már jóval hátrébb keresztezi a karosszériát, mint korábban. Így a tervezők szabadabbak lehettek az oldaldoboz lejtő vonalának kialakításába és ezzel jobban irányított légáramlatokat küldhetnek a mögötte lévő kólásüveg-területre.

A keresztlengőkarok borítása is megváltozott, ami, bár visszafogottan, de szintén belenyúl az áramlatok viselkedésébe. Mindeközben a szárnyacskákat és a hátsó fékvezeték nyílását is módosították a körülöttük végbemenő változásokkal egyetemben, ezek is hozzáteszik így a magukét a teljesítményhez.

McLaren MCL38 kormánykar Fotót készítette: Giorgio Piola

A McLaren is igyekezett megtartani saját DNS-ét a felfüggesztés megtervezésekor, de ők is változtattak rajta több teljesítmény reményében. Ezúttal azonban az MCL36 vonórudas első részére kell figyelnünk, a csapat ugyanis nem csak a felfüggesztés elemeit helyezte át, de az irányítókart is, hogy az aerodinamikai hatásuk nőjön.

A képen vörös nyíllal jelölt irányítókar így az alsó lengőkar hátsó lába mögé került, nem az elülső lengőkar elé és fölé, mint az MCL60-on (kisebb kép, vörös nyíl). Ezzel a lengőkar és a vonórúd belső csatlakozási pontjai is át lettek helyezve, a borításukat pedig a körülöttük áramló levegőhöz igazították.

Mindeközben a felső keresztlengőkar főkarja megtartotta a magasan ülő csatlakozási pontját, bár alsó lábát a 2023-asnál sokkal lejjebb helyezték. Ez határozottan segíteni fogja az autó orrának masszívabb bukásgátlását, de emellett megváltoztatja a légáramlatok útját is a padlólemez, valamint az oldaldoboz felé a borítása mögött.

