Így zajlik egy koronavírus-tesztelés a Forma-1-ben az AlpaTaurinál

A koronavírus miatt hosszú hetek óta áll a Forma-1, de úgy néz ki, hogy júliusban elindulhat a mezőny, és attól a ponttól kezdődően egy soha nem látott aktív időszak veheti kezdetét. Az AlphaTaurinál is zajlanak a tesztelések, hogy kizárják a tömeges fertőzés esélyét.

Erről a csapat főnöke, Franz Tost beszélt az F1.com hasábjain, elmesélvén azt is, hogy eleinte milyen nehézségekkel találták szembe magukat, mert a tesztelés nem egy szerű dolog, főleg ha ennyi emberről van szó.

„Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz beszerezni a megfelelő tesztet, a megfelelő orvosokat, és megtalálni a laboratóriumot, mely egy olyan felhatalmazással rendelkezik, ami alapján elvégezheti a tesztet, és azt elemezheti is.”

„Hosszú időt vett igénybe, de most már minden a helyén van, köszönhetően a Formula Medicine-nel való munkánknak, és a mások által elvégzett munkának. Közösen dolgozunk egy német, egy osztrák és egy olasz orvossal.”

„Azt hiszem, most van egy tesztünk, ami garantálja számunkra az érvényes eredményeket. Egy speciális csarnokkal is rendelkezünk, távol a gyártól, ahol a teszteket végezzük. Biztosítani akarjuk, hogy senki sem léphet be a gyárba, aki pozitív lehet. Reméljük, hogy minden alkalmazott tesztje negatív, és elkezdhetnek dolgozni.”

„Folytatjuk a teszteket, és most megvitatjuk azt a kérdést, hogy ezt minden 10. vagy 14. napon csináljuk meg. A versenycsapatot még egyszer tesztelni fogják az utazásuk előtt, és amikor megérkeznek Ausztriába, azt hiszem, lesz egy következő teszt.”

„Ha minden csapat elvégzi ezt az eljárást, akkor szerintem nagy esélyünk van arra, hogy senkinek se legyen pozitív a tesztje koronavírusra. Egy vérvizsgálatról van szó, aminek az eredménye két részre oszlik. Az első eredményt 10 perc elteltével kapjuk meg, és tudni fogjuk, hogy valaki koronavírus-pozitív vagy negatív.”

„A további vizsgálatokhoz egy napra van szükségük. Például ez a teszt megmondhatja azt is, hogy voltál-e már korábban fertőzött, felépültél-e belőle, még ha arról nem is tudhattál.”

