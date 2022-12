Így vetette vissza a Pirelli 18 colos gumija a McLaren 2022-es fejlődését

A 2022-es szabályváltozások egyik legjelentősebb része volt az, hogy a Pirelli a ballonos 13 colos gumik helyett nagyobb, nehezebb, 18 colos gumikat vezetett be, de ez az F1-es párbeszédben hamar beszorult a szezon elejének slágertémája, a delfinezés mögé.

A McLaren új csapatfőnöke, Andrea Stella elismerte, hogy ők nem tudták megfelelően enyhíteni az új gumik egyik kellemetlen tulajdonságát, az állandó alulkormányzottságot.

„Az új gumik igen komolyan befolyásolják az autó tulajdonságait” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Stella még a csapatfőnöki kinevezése előtt. „Az első gumik nagyon erősek az egyenesekben, azonban ahogyan elfordítják a pilóták a kormányt, a gumik elkezdik megadni magukat, egy bizonyos pont után pedig gyorsan elveszítik a tapadásukat.”

„Ez mindenkire vonatkozik, a Pirelli jelentéseiből is az derül ki, hogy mindenkitől olyan visszajelzéseket kapnak az autók egyensúlyával kapcsolatban, mint mi a saját versenyzőinktől.”

„A gumik tulajdonságait ismerve olyan tulajdonságokkal próbálod felruházni az autót, amelyek enyhítik ezt a hátrányos karakterisztikát. Az, hogy a gumik tapadását maximalizálni tudod-e, attól függ, hogy mennyire sikeresen tudod mérsékelni a hátrányos tulajdonságait az autóval. Egyértelmű, hogy az autónk bizonyos tulajdonságai ezt messze nem csinálták annyira hatékonyan, mint mások.”

Stella szerint a McLarenen belül igen hamar egyértelművé vált, hogy Lando Norris jobban alkalmazkodni tud ehhez a tulajdonsághoz, mint Daniel Ricciardo.

„Van egy pont, ahol az autó tulajdonságain felül a pilótáknak is szerepe van abban, hogy megbirkózzanak ezzel. Az elmúlt két év alatt kiderült, hogy Daniel kisebb tartományban képes együtt élni, mint Lando, így az előbb említett körülmények is nagyobb hatással voltak az ő teljesítményére. Amikor ezek a tulajdonságok kisebb mértékben voltak jelen a pályán, Daniel teljesítménye is rendben volt.”

A McLaren technikai igazgatója, James Key is elismerte, hogy 2022-ben a McLaren nem vette jól ezt a kihívást.

„Valószínűleg könyvet is írhatnék a témáról. Nagyon sokat beszéltünk erről a csapaton belül. Nem furcsa tulajdonságokról van szó, tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik. A kérdés már csak az, hogy egy munkafolyamatunk vagy egy eszközünk miatt valóban érzékenyebbek vagyunk-e a gumik hatására, mint mások. Úgy tűnik, hogy mi nem tudjuk olyan szinten enyhíteni a gumik hátrányos tulajdonságait, mint mások.”