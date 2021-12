Így vélekednek a pilóták az átalakított vonalvezetésről

A két szabadedzést követően pedig a Sky Sports többeket is megkérdezett arról, hogy mik az első benyomásaik. Tényleg könnyebb lehet majd az előzés, mint ahogyan azt a szervezők remélik? Ezt egyelőre még nem igazán tudták megmondani, de sokaknak tetszik a gyorsulás.

Pierre Gasly arról beszélt, hogy egy új pályának érezte a helyszínt, mivel sokkal nagyobb most rajta a tempó. Valtteri Bottas is megdicsérte a módosításokat, mert így megváltozott a ritmus, méghozzá a jó irányba, ráadásul ő bízik abban, hogy könnyebb lehet majd előzni.

„Nekem tetszik, így jelentősen gyorsabb lett a pálya, ami izgalmas. Eltűnt néhány fura kanyar, és az újak, főleg a döntött 9-es, igazán élvezetes lett. Még mindig tanuljuk kicsit, de szórakoztató” – nyilatkozta Sebastian Vettel.

Egykori csapattársa, Kimi Räikkönen, aki a második edzés végén összetörte autóját, nem feltétlenül érti, hogy mire gondoltak a kivitelezők a már említett 9-es kanyarral, mivel az érzése szerint nem fog több előzési lehetőséget biztosítani, mert ahhoz túl gyors.

„Majd látjuk, de egy jó előzési lehetőséget elvettek a 9-esnél. Jó hogy változtatnak, de egy lassabb fordulót kellett volna odatenni, mert a gyors kanyarokban nehéz előzni. Néha azon tűnődik az ember, hogy mire gondolnak az ilyen változtatásoknál, de ez van.”

Daniel Ricciardo még arra is felhívta a figyelmet, hogy a hotel környéki és alatti szekció is sokkal élvezhetőbb lett az átalakított profil miatt. „Az aszfalt is változott tavalyhoz viszonyítva, ez pedig befolyásolja a gumik viselkedését is, szóval van mit megtanulnunk” – mondta Ricciardo márkatársa, Lando Norris.

Sergio Perez eközben nem feltétlenül ért egyet kollégáival: „Igen, még kérdéses, hogy a versenyzés szempontjából jobb lesz-e vagy sem. Megvannak a kétségeim.” A visszajelzések tehát egyelőre inkább pozitívak, de még természetesen meg kell várni a vasárnapi viadalt, mert az lesz a döntő tényező.

