Így vélekedik Jean Todt a fordított rajtrácsról

Az Olasz Nagydíjat követően a Forma–1 motorsport-igazgatója, Ross Brawn azt nyilatkozta, hogy ő szívesen újjáélesztené a fordított rajtrácsos sprintfutamok ötletét, amelyek az időmérő helyét vennék át.

Ez a javaslat már kétszer is előkerült az utóbbi 12 hónap során, de mindkétszer visszautasították azt, mivel nem minden csapat szavazott annak bevezetése mellett. „Őszintén szólva én nem szeretem azt” – tette egyértelművé Todt, amikor erről a témáról kérdezték Mugellóban.

Ettől függetlenül nyitott arra az ötletre, hogy egy sprintverseny döntse el a nagydíj rajtfelállását. Ugyan ő nem szeretné, ha fordított sorrendből indulnának a pilóták azon a futamon, Todt mégsem szeretne a bevezetés útjába állni.

„Ha mindenki boldog, ha mindenki egyetért, akkor én nem leszek a bajkeverő. Támogatni fogom, megadom neki a lehetőséget. Meg kell mondjam, hogy eléggé tetszik az ötlet, hogy legyen egy fél órás futamunk szombaton, bármilyen sorrendben is induljanak, és végül az döntené el a vasárnapi viadal rajtsorrendjét.”

„A fordított felállás viszont nem normális, nem természetes” – hangzott Todt véleménye. Az F2-ben és F3-ban már így is részben fordított a rajtrács a vasárnap délelőtti sprintfutam alkalmával, annak ellenére, hogy az FIA elnöke nem kedveli ezt.

„Nem gondolnám, hogy ez versenyzés lenne. Ezt talán nem tudják, de én nagy ellenharcosa vagyok a fordított rajtrácsnak az F2-ben és F3-ban. Második verseny, vasárnap van, kevés a néző, és meg tudom érteni a szponzorokat és minden mást. Csak az első nyolc helyezettről van szó, de én akkor sem szeretem.”

Louis Deletraz, Charouz Racing System, Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Yuki Tsunoda, Carlin at the start of the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images