Így vélekedik az F1 világa Hamilton 6 címéről

Lewis Hamilton az Amerikai Nagydíjon biztosította be a hatodik világbajnoki címét, amivel most már holtverseny nélkül a második a Forma-1-ben a világbajnoki címek számának tekintetében. Az Amerikai Nagydíj után a Gazzetta dello Sport kérdezte meg Hamilton 6 címéről a Forma-1 számos alakját.

Sebastian Vettel: „Itt az idő, hogy a lehető legjobbakat írjátok Lewisról. Örülök a sikerének egészen addig, amíg nem tudjuk megverni őt. De rendkívül tisztelem Lewist.”

Mario Andretti: „Nagy mértékű tiszteletet érdemel Lewis azért, amit elért. Emellett tény, hogy egy nagyon őszinte srác. Látszik, hogy elégedett az életével, és a pályán is látszik, hogy ez mennyire fontos dolog. Olyan rekordokat ér el, amelyek megdönthetetlennek tűntek korábban.”

Damon Hill: „Szerintem a saját álmait is sikerült túlszárnyalnia. Schumacher rekordja megközelíthetetlennek tűnt, mára már nem az. Kedvelem Lewist, mert érdekes és egyedi a személyisége. Szüneteket és más elfoglaltságokat iktat be, de eközben a sikeréhsége ugyanolyan marad. A karrierdöntései is kivételesek, főleg a csapatválasztás kapcsán.”

Mika Hakkinen: „Tudom, milyen érzés kétszeres világbajnoknak lenni, azt viszont nem, hogy milyen háromszoros, négyszeres, ötszörös, hatszoros bajnoknak lenni. Ehhez óriási energiára és elkötelezettségre van szükség. Amikor a csúcson vagy a Forma-1-ben, folyamatosan a mikroszkóp alatt vagy, és minden nap kritizálnak téged. Ez mindent megnehezít. Szóval kiváló eredmény, ha ennyi időn keresztül nyerni tudsz.”

Jacques Villeneuve: „Keményen dolgozott azért, hogy hatszoros világbajnok lehessen. Amikor elhagyta a McLarent, mindenki azt hitte, hogy megőrült. Viszont az autó és a csapat kombinációja miatt ott tud lenni az élen. Az a specialitása, hogy minden helyzetből a legtöbbet hozza ki. Még a nehéz versenyeken is tudja, hogyan szerezze meg a lehető legjobb eredményt.”

Toto Wolff: „Lewis azért ilyen különleges, mert szenzációsan gyors az autóban. Ez a tehetség és a folyamatos fejlődni akarás kombinációja. Ő a generációja legjobbja.”

Charles Leclerc: „Már egy VB-cím megnyerése is nagy dolog, hat VB-cím megnyerése pedig hihetetlen. Megérdemli, kivételes szezonja volt. Úgy nőttem fel, hogy őt néztem a TV-ben, csak jókat tudok mondani róla.”

Lando Norris: „Mindig imádtam nézni, ahogy versenyez. 7 éves korom óta önbizalmat és inspirációt adott. Szeretném elérni ezt a szintet.”

