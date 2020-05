Így változtatta meg örökre a Forma-1-es autók biztonságát az 1994-es imolai fekete hétvége

A hátsó szárnyat érintő változtatások

5 / 10

Fotót készítette: Giorgio Piola

A hátsó szárnyak méreteit is korlátozták, és egy 150 mm-es kizárási zónát is létrehoztak a hátsó tengely vonala mögött, amely kizárta az „előszárnyak használatát”. A csapatok pedig meg is értették, hogy szükséges ez a változtatás a biztonság fejlesztésének érdekében. A biztonság javításának további hajszolása jellemezte az 1995-ös évet is, amikor a szabályozó szerv még több szabályváltoztatást eszközölt, többek között bevezették a terheléses tesztelést, további változtatásokat vezettek be a cockpit méreteit illetően, a motorok kapacitását 3,5 literesről 3 literesre csökkentették, és az autók aerodinamikáján is módosítottak.