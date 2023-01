Így változtatná meg a Forma-1-es autók felfüggesztéseit az F1 technikai igazgatója

A 2022-es szezonban az aerodinamikai változások mellett alaposan leegyszerűsítették az F1-es autók futóműveit, amelyeket a korábbinál jóval feszesebbre kellett hangolnia a csapatoknak ahhoz, hogy a talajhatás kihasználásához stabil platformot hozzanak létre.

A delfinezés és a pattogás megjelenése után George Russell egyből felvetette, hogy szerinte aktív felfüggesztéssel gyorsan meg lehetne szüntetni az autók menettulajdonságaival kapcsolatos problémáját.

Miközben az FIA már megkezdte a munkát a 2026-os szabályrendszeren, amelynek keretein belül akár tényleg visszatérhet az aktív felfüggesztés, Pat Symonds, az F1 technikai igazgatója az Auto Motor und Sportnak adott interjújában elismerte, hogy ő sem teljesen elégedett az aktuális helyzettel.

„Ez nekem is egy fájó pont” – mondta a 2008-as Crashgate-ben is szerepet játszó mérnök, aki a 2022-es szabályrendszer egyik atyja volt. „Korábban én sem értettem egyet a hagyományos felfüggesztések visszatérésével, a légrugók sokkal jobban passzolnának ezekhez az autókhoz.”

„Az egyik probléma ezekkel az autókkal az, hogy tényleg nagyon lassúak az alacsony sebességű kanyarokban, a megnövekedett súlyuk is lassítja őket, de a túl kemény hangolás sem segít. Az autók súlyával (elsősorban az autók mérete, a nehezebb kerekek és a biztonsági intézkedések miatt) nem tudunk mit csinálni. 2026-ban mindenképpen visszatérnék egy eltérő felfüggesztéshez.”

„Én az aktív felfüggesztés rajongója vagyok, de passzív légrugózással is hasonló eredményeket lehetne elérni, 2026 előtt a költségek miatt erre valószínűleg nem kerül majd sor.”

Symonds azt is hozzátette, hogy mindenki tisztában van az F1-nél azzal, hogy ha tényleg csökkenteni akarják az üzemanyagtartály méretét, akkor a karosszéria légellenállását és méretét is csökkenteniük kell.

„A tengelytáv kisebb lesz. Már az idei szezon előtt is le akartuk csökkenteni, de a csapatok aggódtak, hogy nem fér minden az autóba. Azóta azonban tudjuk, hogy egy rövidebb és egy keskenyebb autóval is képesek ugyanerre. A mérnökök már most dolgoznak a 2026-os erőforrásokon, nekik pedig hamarosan tisztában kell lenniük az autók paramétereivel, mielőtt rossz helyre teszik a turbót.”