Így változott meg Hill hozzáállása az F1-hez az 1997-es Magyar Nagydíj előtt

Miközben úton volt az 1996-os világbajnoki címe felé, a Williams tájékoztatta Hillt arról, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését a következő szezonra, hanem Heinz-Harald Frentzent igazolják le Jacques Villeneuve mellé.

Hillt meglepte a döntés, így nem is maradt sok opciója az 1997-es szezonra. Végül az Arrowshoz igazolt, akik 1996-ban mindössze 1 pontot szereztek még Footworkként.

Hill szerződtetésében azonban érdekelt volt a háromszoros világbajnok Jackie Stewart is, aki éppen akkor alapította a Forma-1-es csapatát, amely végül a Ford gyári csapataként Jaguar néven versenyzett, mielőtt az amerikai cég eladta volna azt a Red Bullnak.

Stewart már korábban elárulta, hogy Hill volt a listája élén, azonban 1996 világbajnoka most a The Mindset of Champions eseményen, amelyet az Ignition Human Performance szervezett a Motorsport Tickets segítségével, elmondta, hogy nem volt könnyű döntés nemet mondani Stewartnak.

„Nagyon jó ajánlatot tett” – mondta Hill, aki már gyerekkora óta ismerte Stewartot, mivel jó barátságot ápolt az ő apjával, Graham Hillel is. „Azt kell, hogy mondjam, majd megszakadt a szívem, hogy nemet mondtam neki, mert tudtam, hogy igazi álompárosítás lehetett volna.”

„Kicsit túl nagy ugrásnak tűnt, hogy egy világbajnok csapattól egy olyan gárdához igazoljak, akik még sosem versenyeztek – igaz, sosem kételkedtem abban, hogy Stewart valahogyan összehozza a dolgot.”

A beszélgetésen Stewart elmondta, hogy ő, és a fia, Paul még el is utaztak Írországba, hogy találkozzanak Hillel, és leigazolják.

„Az a rohadék nemet mondott” – viccelődött Stewart. „Elkeseredetten próbáltunk találkozni vele, akkoriban Írországban lakott, ezért repülőre ültünk, hogy találkozzunk vele.”

„Természetesen nem is volt otthon, amikor megérkeztünk, miért is lett volna, de amikor vére megérkezett, nem akarta vezetni azt a nyomorult autónkat. Azóta megbocsájtottam neki” – mondta végig jó hangulatúan Stewart.

A Stewart végül már az ötödik versenyén, Monacóban megszerezte az első dobogós helyezését, Rubens Barrichellóval, míg Hill mindössze kétszer szerzett pontot, egyszer a magyar közvetítés által itthon legendássá vált Magyar Nagydíjon.

Hill felidézte, hogyan változtatta meg egy női szurkoló egy liftben a hozzáállását a versenyzéshez a Kanadai Nagydíjon:

„Az Arrows pilótája voltam, és azt kérdezte, hogy „te versenyző vagy?” Igennel válaszoltam, erre azt kérdezte, hogy „oh, akkor győzni fogsz”?

„Ott álltunk a hotel liftjében, és egyértelmű volt, hogy semmit nem tud a motorversenyzésről, azt sem tudja, hogy én ki vagyok, aki az Arrows versenyzője, milyen hülye kérdés ez.”

„Erre azt mondta, hogy „de akkor indulsz a versenyen nem? Akkor van esélyed győzni is, nemde?” Tetszett ez a hozzáállás, de azt gondoltam, hogy realisztikusan úgy sincs esélyem. Erre pár versennyel később vezettem a Magyar Nagydíjat, egy Arrows-zal! Szóval neki volt igaza, és nem nekem.”

Luke Smith közreműködésével.

